Šta bi trebalo da jedete ako imate nedostatak gvožđa? Nutrcionista otkriva ključne namirnice za anemiju
Nedostatak gvožđa je čest problem koji može dovesti do umora, slabosti i anemije, pa ishrana igra ključnu ulogu u njegovom nadoknađivanju. Anemija je najčešći krvni poremećaj, a u najvećem broju slučajeva uzrok je nedostatak gvožđa.
- Jelovnik kod nedostatka gvožđa predviđa unos hrane koja je bogata ovim mineralnom, kao i pomoćnih sredstva koje povećavaju njegovu apsorpciju. Ako je mali nedostatak uvek probajte prvo hranom ako je veći onda obavezno uz konsulatciju sa lekarom neki siplement gvožđa - rekla je na svom instagramu Jasna Vujičić, nutricionista.
Namirnice koje povećavaju unos gvožđa
Ishrana bogata gvožđem i biljnim izvorima može pomoći u održavanju normalnog nivoa ovog važnog minerala u organizmu, a ovo su namirnice koje tome doprinose:
Hrana koja poboljšava apsorpciju gvožđa
Određene namirnice mogu značajno uticati na to koliko se gvožđe iz hrane apsorbuje u organizmu, poput namirnica bogatih vitaminom C, kao što su:
- paprika, brokoli, limunada, sok od pomorandže
- integralne žitarice (sadrže gvožđe, ali i fitate koji otežavaju apsorpciju): najbolje ih jesti odvojeno od drugih izvora gvožđa
Namirnice koje treba izbegavati uz obroke
Ishrana uz određene napitke i namirnice može smanjiti apsorpciju gvožđa, pa ih je važno izbegavati tokom obroka.
- čaj, kafu, kakao i vino, jer tanini smanjuju apsorpciju gvožđa
- gazirane napitke, jer takođe ometaju apsorpciju gvožđa
- mleko i mlečne proizvode u istom obroku, jer se kalcijum takmiči sa gvožđem za apsorpciju
Izvor: nutricionista_jasna.vujicic/Zdravlje.Kurir.rs
