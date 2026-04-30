Nedostatak gvožđa je čest uzrok umora i anemije, pa pravilna ishrana ima ključnu ulogu u njegovom nadoknađivanju

Nedostatak gvožđa je čest problem koji može dovesti do umora, slabosti i anemije, pa ishrana igra ključnu ulogu u njegovom nadoknađivanju. Anemija je najčešći krvni poremećaj, a u najvećem broju slučajeva uzrok je nedostatak gvožđa.

- Jelovnik kod nedostatka gvožđa predviđa unos hrane koja je bogata ovim mineralnom, kao i pomoćnih sredstva koje povećavaju njegovu apsorpciju. Ako je mali nedostatak uvek probajte prvo hranom ako je veći onda obavezno uz konsulatciju sa lekarom neki siplement gvožđa - rekla je na svom instagramu Jasna Vujičić, nutricionista.

Namirnice koje povećavaju unos gvožđa

Ishrana bogata gvožđem i biljnim izvorima može pomoći u održavanju normalnog nivoa ovog važnog minerala u organizmu, a ovo su namirnice koje tome doprinose:

džigerica, junetina, teletina, riba, žumance, sušeno voće i sojini proizvodi

crni i beli luk, pasulj, grašak, koštunjavo voće, semenke (čija), kao i zeleno lisnato povrće poput spanaća, peršuna, koprive i lišća maslačka

Anemija i umor često su povezani sa nedostatkom gvožđa, pa pravilna ishrana ima ključnu ulogu u njihovom ublažavanju

Hrana koja poboljšava apsorpciju gvožđa

Određene namirnice mogu značajno uticati na to koliko se gvožđe iz hrane apsorbuje u organizmu, poput namirnica bogatih vitaminom C, kao što su:

paprika, brokoli, limunada, sok od pomorandže

integralne žitarice (sadrže gvožđe, ali i fitate koji otežavaju apsorpciju): najbolje ih jesti odvojeno od drugih izvora gvožđa Namirnice koje treba izbegavati uz obroke

Ishrana uz određene napitke i namirnice može smanjiti apsorpciju gvožđa, pa ih je važno izbegavati tokom obroka.

čaj, kafu, kakao i vino, jer tanini smanjuju apsorpciju gvožđa

gazirane napitke, jer takođe ometaju apsorpciju gvožđa

mleko i mlečne proizvode u istom obroku, jer se kalcijum takmiči sa gvožđem za apsorpciju