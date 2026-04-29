Samo pet do šest suvih šljiva dnevno moglo bi pomoći u očuvanju gustine kostiju i smanjenju rizika od osteoporoze

Dobro je poznato da suve šljive mogu pomoći u varenju, ali nedavna istraživanja su otkrila da sušene šljive mogu ponuditi još jednu korist, jačanje kostiju.

Studija objavljena u časopisu „The Journal of Nutrition“ otkrila je da konzumiranje samo šake suvih šljiva dnevno može smanjiti inflamatorne markere povezane sa gubitkom koštane mase kod žena u postmenopauzi.

Autori su rekli da novo istraživanje - deo studije o suvim šljivama, šireg istraživanja zdravstvenih koristi suvih šljiva - sugeriše da bi suve šljive mogle da pruže prirodnu alternativu za sprečavanje osteoporoze, stanja koje uzrokuje lako lomljenje slabih kostiju.

Oko 11 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama ima osteoporozu, a oko dve trećine su žene u postmenopauzi. Žene u ovoj grupi su posebno podložne razvoju osteoporoze jer proizvode manje estrogena, koji štiti koštanu masu.

Prethodna istraživanja su pronašla vezu između suvih šljiva i poboljšanog zdravlja kostiju, ali istraživači kažu da je nova studija do sada najveća koja ispituje ovu vezu.

Evo šta još treba da znate o istraživanju, kao i o drugim načinima na koje suve šljive mogu uticati na zdravlje i kako možete uključiti sušeno voće u svoju ishranu.

Šaka suvih šljiva dnevno mogla bi pomoći u smanjenju gubitka koštane mase i prevenciji osteoporoze Foto: Shutterstock

Merenje uticaja suvih šljiva na zdravlje kostiju

Za studiju, naučnici su regrutovali 183 žene starosti od 55 do 75 godina. Nekima su dali uputstva da konzumiraju 50 grama (otprilike pet ili šest suvih šljiva) dnevno, a drugima da jedu duplo više dnevno. Treća grupa nije konzumirala nikakve suve šljive.

Tim je prikupio uzorke krvi na početku studije i na njenom završnom kraju nakon 12 meseci.

Da bi procenili kako je konzumiranje suvih šljiva moglo uticati na zdravlje kostiju, istraživači su analizirali nivoe proinflamatornih citokina kod učesnika. Prisustvo proteina signalizira upalu u telu.

- Hronična upala je osnova brojnih hroničnih bolesti, uključujući osteoporozu - rekla je za časopis Health autorka studije Koni Dž. Rodžers, doktorka nauka, šefica Odeljenja za nutricionističke nauke na Univerzitetu u Džordžiji.

Tim je otkrio da su, u poređenju sa ljudima koji nisu jeli suve šljive, žene koje su konzumirale 50 ili 100 grama suvih šljiva dnevno imale smanjen nivo proinflamatornih citokina nakon godinu dana. To je, kako kaže Rodžers, pokazatelj da su žene koje su jele suve šljive verovatno takođe poboljšale zdravlje svojih kostiju.

Međutim, priznala je da se nalazi možda ne odnose na širu populaciju jer su učesnice bile pretežno belkinje u menopauzi. - Potrebanе su dodatne studije u raznovrsnijoj populaciji kako bi se osiguralo da se nalazi koje smo primetili primećuju u heterogenijoj populaciji - rekla je Rodžers.

Žene koje su godinu dana jele suve šljive imale su niže nivoe markera upale povezanih sa gubitkom koštane mase Foto: Shutterstock

Prema rečima Lesli Bonči, magistra javnog zdravlja, dipl. portparola Kalifornijskog odbora za suve šljive, suve šljive sadrže mnogo hranljivih materija koje bi mogle objasniti njihove moguće efekte na jačanje kostiju.

- Vitamin K u suvim šljivama pomaže u transportu kalcijuma do kostiju - rekla je za Health. Kalijum i magnezijum pomažu u gustini kostiju, bor pomaže u sprečavanju gubitka kalcijuma i demineralizacije kostiju, a biljni hranljivi sastojci pomažu u sprečavanju oksidativnog oštećenja koštanih ćelija.

Kako bi još konzumiranje suvih šljiva moglo uticati na zdravlje?

Ljudi se odavno okreću suvim šljivama kao prirodnom leku za zatvor, tretman koji istraživanja podržavaju. Na primer, jedno istraživanje je pokazalo da povećana konzumacija suvih šljiva poboljšava učestalost i konzistenciju stolice kod ljudi sa zatvorom.

S druge strane, poznato je da suve šljive izazivaju bolove u stomaku ili dijareju kod nekih ljudi - iako je Bonči rekao da gastrointestinalni problemi nisu izgledali problem za učesnike studije o gubitku koštane mase.

Druga istraživanja su otkrila da konzumiranje više suvih šljiva može poboljšati pokazatelje zdravlja srca. Studija predstavljena na godišnjem sastanku Američkog društva za ishranu 2023. godine, na primer, povezala je dugoročnu konzumaciju suvih šljiva kod muškaraca sa boljim HDL („dobrim“ holesterolom) i ukupnim holesterolom, kao i nižim oksidativnim stresom i smanjenim nivoima inflamatornog biomarkera C-reaktivnog proteina.

Redovna konzumacija suvih šljiva mogla bi doprineti boljem holesterolu i smanjenju upale povezane sa bolestima srca Foto: Profimedia

Kako uključiti više suvih šljiva u ishranu

Suve šljive su slatke i veličine zalogaja, što ih čini idealnim za samostalno grickanje kao užinu. Ali takođe mogu dodati žvakavu teksturu i dašak slatkoće i drugim jelima.

Evo nekih Bončijevih predloga za „prorivanje“ vaše ishrane:

Pasirajte suve šljive i koristite ih kao zamenu za masti i šećer u pecivima

Koristite suve šljive za prirodno zaslađivanje preljeva za salatu, marinada ili roštilj ili terijaki sosa

Pospite komadiće suvih šljiva po salatama ili jelima od povrća poput pečenog brokolija ili prokelja

Koristite suve šljive u jutarnjim ovsenim pahuljicama, jogurtu, žitaricama ili smutiju

Pomešajte ih sa orasima, semenkama i tamnom čokoladom za mešavinu za stazu

Uključite ih u domaće energetske zalogaje ili granola pločice

Ako ste zabrinuti zbog uticaja suvih šljiva na varenje, Bonči preporučuje da počnete sa samo dve suve šljive dnevno. „Zatim možete postepeno povećavati količinu kako se vaše telo prilagođava“, rekla je ona.