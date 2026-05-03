Šest riba punih vitamina D za jače kosti i imunitet: Pastrmka zauzima prvo mesto
Vitamin Dje važan nutrijent za zdravlje kostiju i imunitet, a deo njegovog unosa može se obezbediti kroz ishranu. Riba je jedan od najpoznatijih prirodnih izvora vitamina D u ishrani. Pastrmka, losos i sardine spadaju među vrste koje mogu značajno doprineti dnevnim potrebama organizma.
Vitamin D je vitamin rastvorljiv u mastima koji telo može da proizvodi kada je izloženo sunčevoj svetlosti. Ipak, oko 22% odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama ima umeren nedostatak ovog vitamina, što dodatno naglašava važnost unosa putem hrane.
Masna riba je jedan od najpouzdanijih i najkoncentrovanijih izvora vitamina D. U nastavku izdvajamo šest vrsta ribe koje mogu značajno doprineti njegovom unosu.
Pastrmka
Pastrmka je bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminom B12 i selenom. Ovi nutrijenti doprinose zdravlju srca, mozga i imunog sistema.
Losos
Količina vitamina D u lososu zavisi od vrste i pripreme. Konzervirani losos takođe je bogat kalcijumom zbog jestivih kostiju. Sadrži i astaksantin – antioksidans koji doprinosi zaštiti srca i nervnog sistema.
Sabljarka
Sabljarka je bogata hranljivim materijama, ali sadrži i viši nivo žive, pa se ne preporučuje trudnicama i maloj deci.
Skuša
Skuša je bogata omega-3 masnim kiselinama i vitaminom B12. Atlantska skuša ima niži nivo žive i smatra se bezbednijim izborom.
Sardine
Sardine se jedu cele, zajedno sa kostima, pa su bogate i kalcijumom. Takođe sadrže omega-3 masne kiseline i proteine, uz nizak nivo žive.
Haringa
Haringa je mala masna riba sa niskim nivoom žive, što je čini pogodnom za redovnu konzumaciju.
Prednosti vitamina D
Vitamin D ima ključnu ulogu u organizmu:
* Pomaže apsorpciju kalcijuma
* Jača mišiće
* Podržava imuni sistem
* Pomaže u regulaciji krvnog pritiska i holesterola
Istraživanja ukazuju i na moguću povezanost vitamina D sa smanjenim rizikom od demencije, određenih karcinoma i komplikacija u trudnoći, ali su potrebna dodatna ispitivanja.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs