Semenke su bogate zdravim mastima, proteinima, vlaknima i esencijalnim mineralima, i mogu imati snažan uticaj na energiju, imunitet i ravnotežu u telu

Naizgled sitne i jednostavne, semenke su zapravo prava nutritivna riznica.

- Iako ih često posmatramo kao dodatak jelima, njihova uloga u zdravlju organizma je mnogo veća nego što se čini na prvi pogled. Bogate zdravim mastima, proteinima, vlaknima i esencijalnim mineralima, semenke mogu imati snažan uticaj na energiju, imunitet i ravnotežu u telu - kaže Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista.

Semenke, navodi, sadrže obilje zdravih masti, proteina, vlakana, kao i važne minerale poput magnezijuma, cinka, gvožđa i vitamina E.

- Ova kombinacija hranljivih materija doprinosi boljem radu srca, stabilnijem nivou šećera u krvi, jačem imunitetu i pravilnoj hormonskoj ravnoteži. Zbog svoje nutritivne gustine, semenke se smatraju jednom od najjednostavnijih, a najefikasnijih namirnica koje mogu obogatiti svakodnevnu ishranu.

Semenke sadrže obilje zdravih masti, proteina, vlakana, kao i važne minerale poput magnezijuma, cinka, gvožđa i vitamina E Foto: Shutterstock

Redovna konzumacija, u količini od 1 do 2 kašike dnevno, može doneti brojne benefite:

* Smanjuje upalne procese u organizmu

* Pomaže u regulaciji telesne težine

* Doprinosi zdravlju kože, kose i noktiju

* Podržava koncentraciju, fokus i nivo energije

* Poboljšava varenje i rad creva

- Pored toga, semenke imaju i blagotvoran uticaj na nervni sistem i mogu pomoći u održavanju stabilnog raspoloženja tokom dana. Najbolje ih je konzumirati sirove, blago tostirane ili dodate u salate, jogurt, ovsene kaše i smutije, kako bi zadržale maksimum svojih nutritivnih svojstava - savetuje nutricionista.

Čija puding za doručak je odličan izbor Foto: Shutterstock

Semenke koje gađaju problem i menjaju pravila igre

* Semenke bundave se preporučuju za zdravlje prostate, bešike i srca

* Čija semenke čuvaju zdravlje kostiju, dobre su za mršavljenje i izgled kože

* Semenke lana blagotvorno deluju na varenje, srce i kožu

* Semenke suncokreta čuvaju zdravlje kose, kože i štitne žlezde