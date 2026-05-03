Nutricionista otkriva: Za šta su dobre semenke bundeve, lana, čije i suncokreta
Naizgled sitne i jednostavne, semenke su zapravo prava nutritivna riznica.
- Iako ih često posmatramo kao dodatak jelima, njihova uloga u zdravlju organizma je mnogo veća nego što se čini na prvi pogled. Bogate zdravim mastima, proteinima, vlaknima i esencijalnim mineralima, semenke mogu imati snažan uticaj na energiju, imunitet i ravnotežu u telu - kaže Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista.
Semenke, navodi, sadrže obilje zdravih masti, proteina, vlakana, kao i važne minerale poput magnezijuma, cinka, gvožđa i vitamina E.
- Ova kombinacija hranljivih materija doprinosi boljem radu srca, stabilnijem nivou šećera u krvi, jačem imunitetu i pravilnoj hormonskoj ravnoteži. Zbog svoje nutritivne gustine, semenke se smatraju jednom od najjednostavnijih, a najefikasnijih namirnica koje mogu obogatiti svakodnevnu ishranu.
Redovna konzumacija, u količini od 1 do 2 kašike dnevno, može doneti brojne benefite:
* Smanjuje upalne procese u organizmu
* Pomaže u regulaciji telesne težine
* Doprinosi zdravlju kože, kose i noktiju
* Podržava koncentraciju, fokus i nivo energije
* Poboljšava varenje i rad creva
- Pored toga, semenke imaju i blagotvoran uticaj na nervni sistem i mogu pomoći u održavanju stabilnog raspoloženja tokom dana. Najbolje ih je konzumirati sirove, blago tostirane ili dodate u salate, jogurt, ovsene kaše i smutije, kako bi zadržale maksimum svojih nutritivnih svojstava - savetuje nutricionista.
Semenke koje gađaju problem i menjaju pravila igre
* Semenke bundave se preporučuju za zdravlje prostate, bešike i srca
* Čija semenke čuvaju zdravlje kostiju, dobre su za mršavljenje i izgled kože
* Semenke lana blagotvorno deluju na varenje, srce i kožu
* Semenke suncokreta čuvaju zdravlje kose, kože i štitne žlezde
