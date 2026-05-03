Slušaj vest

Naizgled sitne i jednostavne, semenke su zapravo prava nutritivna riznica.

- Iako ih često posmatramo kao dodatak jelima, njihova uloga u zdravlju organizma je mnogo veća nego što se čini na prvi pogled. Bogate zdravim mastima, proteinima, vlaknima i esencijalnim mineralima, semenke mogu imati snažan uticaj na energiju, imunitet i ravnotežu u telu - kaže Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista. 

Semenke, navodi, sadrže obilje zdravih masti, proteina, vlakana, kao i važne minerale poput magnezijuma, cinka, gvožđa i vitamina E.

- Ova kombinacija hranljivih materija doprinosi boljem radu srca, stabilnijem nivou šećera u krvi, jačem imunitetu i pravilnoj hormonskoj ravnoteži. Zbog svoje nutritivne gustine, semenke se smatraju jednom od najjednostavnijih, a najefikasnijih namirnica koje mogu obogatiti svakodnevnu ishranu.

semenke-shutterstock-1810058266.jpg
Semenke sadrže obilje zdravih masti, proteina, vlakana, kao i važne minerale poput magnezijuma, cinka, gvožđa i vitamina E Foto: Shutterstock

Redovna konzumacija, u količini od 1 do 2 kašike dnevno, može doneti brojne benefite:

* Smanjuje upalne procese u organizmu
* Pomaže u regulaciji telesne težine
* Doprinosi zdravlju kože, kose i noktiju
* Podržava koncentraciju, fokus i nivo energije
* Poboljšava varenje i rad creva

- Pored toga, semenke imaju i blagotvoran uticaj na nervni sistem i mogu pomoći u održavanju stabilnog raspoloženja tokom dana. Najbolje ih je konzumirati sirove, blago tostirane ili dodate u salate, jogurt, ovsene kaše i smutije, kako bi zadržale maksimum svojih nutritivnih svojstava - savetuje nutricionista.

cija dorucak shutterstock_2475852411.jpg
Čija puding za doručak je odličan izbor Foto: Shutterstock

Semenke koje gađaju problem i menjaju pravila igre

* Semenke bundave se preporučuju za zdravlje prostate, bešike i srca

* Čija semenke čuvaju zdravlje kostiju, dobre su za mršavljenje i izgled kože

* Semenke lana blagotvorno deluju na varenje, srce i kožu

* Semenke suncokreta čuvaju zdravlje kose, kože i štitne žlezde

5 zdravih semenki koje bi trebalo uvrstiti u ishranu: Odličan su izbor za lagan doručak jer čuvaju srce, balansiraju hormone, odlažu starenje

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeMože li voda sa čija semenkama zaista pomoći u mršavljenju? Dijetolog otkriva istinu – i mogla bi vam se svideti
shutterstock_682401658.jpg
IshranaKako je najzdravije jesti semenke bundeve? Bogate su zdravim mastima, proteinima, mineralima
tanjir pun semenki bundeve, u pozadini su dve bundeve
Saveti stručnjakaZašto su proteini važan deo doručka? Nutricionista otkriva kako deluju na mozak, hormone, koncentraciju
Aleksandra Lišanin, proteini, doručak
IshranaPrirodni magnezijum u prahu: Napravite sami supermešavinu koja jača kosti, mišiće i imunitet
semenke-shutterstock-400131250.jpg
IshranaDomaća granola kao osnov zdravog doručka: Nutricionista otkriva recept za hrskavi, hranljivi početak dana
doručak shutterstock_2289691049.jpg