Pesto od cvekle: Zdrav i lagan obrok pun hranljivih sastojaka
Ako tražite brz, zdrav i vizuelno atraktivan namaz ili prilog, kremasti pesto od cvekle je pravi izbor. Ova kombinacija pečene cvekle, oraha i krem sira donosi bogat ukus, ali i niz korisnih nutrijenata. Idealan je za lagani obrok, užinu ili kao dodatak uz razna jela.
Potrebno je
* 2 srednje cvekle
* 60 g oraha
* 2 čena belog luka
* 3 kašike maslinovog ulja
* Sok od pola limuna
* 1/2 kašičice soli
* 200 g krem sira
Priprema
Cveklu isecite na komade veličine 2 do 3 centimetra, lagano je prelijte maslinovim uljem i pecite u air fryeru ili rerni oko 20 minuta na 180 stepeni, dok ne omekša.
Zatim u secko ili blender ubacite pečenu cveklu, orahe, beli luk, maslinovo ulje, limunov sok i so. Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu.
Na tanjir rasporedite krem sir, a preko dodajte pripremljeni pesto od cvekle. Po želji, dekoraciju završite svežim peršunom i dodatnim mlazom maslinovog ulja.
Savet:
Ovaj pesto se odlično slaže uz tostirani hleb, krekere ili kao lagani prilog uz sveže povrće. Takođe može poslužiti i kao interesantan dodatak sendvičima.
Da se podsetimo...
Cvekla sadrži antioksidante, jedinjenja koja pomažu u popravljanju DNK i održavanju dobrog zdravlja ćelija, a ima i antiinflamatorna svojstva, koja smanjuju rizik od mnogih hroničnih bolesti. Zbog toga, cvekla dobija na popularnosti kao nutritivni pristup u lečenju kardiovaskularnih bolesti i raka.
Cvekla ima malo masti i mnogo vlakana. Recimo, pola šolje kuvane cvekle sadrži 0,15 grama masti i 1,7 grama vlakana. Bogata je vitaminima C, A i K, koji doprinose dobrom zdravlju kostiju, zajedno sa nekoliko drugih vitamina B, koji mogu zaštititi od demencije i gubitka pamćenja poboljšavajući dotok krvi u mozak.
Izvor: @gastroglumac/zdravlje.kurir.rs