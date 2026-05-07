da li ste znali

da li ste znali

Gorka jedinjenja kojima se biljke štite od insekata imaju pozitivan efekat i na ljudsko zdravlje

Slušaj vest

Stara izreka da je "ono što je jeziku gorko, jetri je slatko" ima i naučno objašnjenje, jer gorke namirnice sadrže jedinjenja koja mogu povoljno da utiču na metabolizam, varenje i nivo šećera u krvi. Kelj, brokoli, prokelj, rukola ili grejp mnogima deluju "previše gorko", ali iza tog ukusa kriju se iznenađujuće zdravstvene prednosti.

Gorke namirnice bogate su jedinjenjima poput polifenola, alkaloida, terpenoida i glukozinolata, a istraživanja pokazuju da mogu povoljno da utiču na nivo masnoća u krvi, osetljivost na insulin, upalne procese i oksidativni stres. Mnoge od njih sadrže i vlakna, vitamin C, vitamin K i folate.

Kada jedemo gorku hranu, aktiviraju se receptori za ukus u ustima i digestivnom traktu, što podstiče lučenje pljuvačke, žuči i enzima važnih za varenje, što sve pozitivno utiče na zdravlje jetre. Neka istraživanja ukazuju i da gorke namirnice mogu da podstaknu lučenje prirodnog GLP-1 hormona, koji učestvuje u regulaciji apetita i nivoa šećera u krvi.

Gorke namirnice mogu da podstaknu lučenje prirodnog GLP-1 hormona Foto: Shutterstock

Nutricionisti objašnjavaju da gorčina u biljkama nije slučajna. Biljke proizvode gorka jedinjenja kao prirodnu zaštitu od insekata i životinja, a upravo te supstance često imaju pozitivan efekat i na ljudsko zdravlje.

Kako ih spremati?

Među najpoznatijim gorkim namirnicama su kelj, brokoli, prokelj, radič, cikorija, rukola, maslačak, peršun, korijander, grejpfrut, citrusna kora, zeleni čaj, kafa i crna čokolada sa visokim procentom kakaoa.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da mnogi ljudi ne vole gorak ukus samo zato što nisu navikli na njega. Zato savetuju da se sa ovim namirnicama krene postepeno, u manjim količinama i uz odgovarajuću pripremu.

Gorčina može da se ublaži i dodatkom maslinovog ulja, limunovog soka ili male količine meda Foto: Shuterrstock