- Ako se često osećate umorno, bez energije, imate vrtoglavice ili bledilo — moguće je da vašem organizmu nedostaje gvožđe. Zato volim da preporučim prirodne kombinacije koje mogu pomoći boljoj apsorpciji gvožđa i podržati organizam na prirodan način. Cvekla, limun, jabuka i šargarepa zajedno čine odličan napitak za svakodnevnu podršku energiji i stvaranju crvenih krvnih zrnacaNaravno, važno je otkriti pravi uzrok manjka gvožđa i prilagoditi ishranu potrebama vašeg organizma - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog i otkriva recept za napitak koji na prirodan način podiže nivo gvožđa u organizmu: 

Potrebno je

* 1 manja cvekla

* sok od 1 limuna

* 1 jabuka

* 1 šargarepa

* 150 do 200 ml vode

Priprema

Sve sastojke smućkajte u blenderu

Cvekla doprinosi stvaranju crvenih krvnih zrnaca i energiji organizma Foto: Shutterstock

Imajući u vidu kako deluje na naše krvne sudove, cvekla će nam pomoći da unesemo više kiseonika u organizam. A zauzvrat dobijamo povećanje broja crvenih krvnih zrnaca u telu.

 - Vitamin C iz limuna pomaže boljoj apsorpciji gvožđa, dok cvekla doprinosi stvaranju crvenih krvnih zrnaca i energiji organizma. 

NAPOMENA

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

