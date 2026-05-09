- Ako se često osećate umorno, bez energije, imate vrtoglavice ili bledilo — moguće je da vašem organizmu nedostaje gvožđe. Zato volim da preporučim prirodne kombinacije koje mogu pomoći boljoj apsorpciji gvožđa i podržati organizam na prirodan način. Cvekla, limun, jabuka i šargarepa zajedno čine odličan napitak za svakodnevnu podršku energiji i stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Naravno, važno je otkriti pravi uzrok manjka gvožđa i prilagoditi ishranu potrebama vašeg organizma - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog i otkriva recept za napitak koji na prirodan način podiže nivo gvožđa u organizmu: