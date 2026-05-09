Prirodni napitak za podizanje gvožđa: Recept dijetologa za podršku energiji i stvaranju crvenih krvnih zrnaca
- Ako se često osećate umorno, bez energije, imate vrtoglavice ili bledilo — moguće je da vašem organizmu nedostaje gvožđe. Zato volim da preporučim prirodne kombinacije koje mogu pomoći boljoj apsorpciji gvožđa i podržati organizam na prirodan način. Cvekla, limun, jabuka i šargarepa zajedno čine odličan napitak za svakodnevnu podršku energiji i stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Naravno, važno je otkriti pravi uzrok manjka gvožđa i prilagoditi ishranu potrebama vašeg organizma - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog i otkriva recept za napitak koji na prirodan način podiže nivo gvožđa u organizmu:
Potrebno je
* 1 manja cvekla
* sok od 1 limuna
* 1 jabuka
* 1 šargarepa
* 150 do 200 ml vode
Priprema
Sve sastojke smućkajte u blenderu
Imajući u vidu kako deluje na naše krvne sudove, cvekla će nam pomoći da unesemo više kiseonika u organizam. A zauzvrat dobijamo povećanje broja crvenih krvnih zrnaca u telu.
- Vitamin C iz limuna pomaže boljoj apsorpciji gvožđa, dok cvekla doprinosi stvaranju crvenih krvnih zrnaca i energiji organizma.
