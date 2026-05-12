Jednostavne promene u ishrani i životnim navikama, poput zdravog sendviča i više fizičke aktivnosti, mogu značajno pomoći u snižavanju holesterola

Smanjenje visokog holesterola može biti jednostavnije nego što se čini, a male promene u ishrani ne moraju da znače odricanje od ukusnih obroka, navodi organizacija Heart UK.

Iako osobe sa povišenim holesterolom moraju pažljivo da biraju namirnice, to ne znači da njihova ishrana treba da bude ograničena ili neukusna.

Visok holesterol je ozbiljno stanje koje nastaje usled nakupljanja masnih naslaga u krvnim sudovima, što može dovesti do njihovog sužavanja ili začepljenja.

Ukoliko dođe do blokade arterije koja snabdeva mozak, može nastati moždani udar, dok blokada u arteriji srca može izazvati srčani udar.

Zbog toga su promene u ishrani ključne nakon dijagnoze povišenog ili graničnog holesterola, kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

U tom kontekstu, organizacija Heart UK izdvojila je jednu od jednostavnijih i zdravijih ideja za obrok...

Sendviči od sira i oraha

Vreme za pravljenje: 5 minuta

Potrebno je: dve kriške integralnog, pšeničnog ili raženog hleba

30 g niskokaloričnog sira

četvrtina stabljike celera , sitno iseckane

, sitno iseckane tri oraha, sitno iseckana

crni biber

Kombinacija sira i oraha u sendviču može biti ukusan i zdrav izbor koji doprinosi boljoj kontroli holesterola Foto: Shutterstock

Priprema

Namažite sir na obe kriške hleba, začinite jednu stranu biberom i pospite orasima odozgo.

Dodajte celer, pa stavite krišku hleba preko druge da biste napravili sendvič. Isecite sendvič na četvrtine i uživajte.

Smanjenje holesterola

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) savetuje da jednostavne promene u ishrani mogu značajno uticati na nivo holesterola. Na primer, hranu bogatu zasićenim mastima treba zameniti onima bogatim nezasićenim mastima.

Hrana koju treba izbegavati, a koja sadrži mnogo zasićenih masti:

masne pite, kobasice i masno meso

puter i mast

krema i tvrdi sir, poput čedara

torte i biskviti

hrana koja sadrži kokosovo ili palmino ulje Hrana koju treba jesti više: masna riba, poput skuše i lososa

maslinovo ulje, ulje od uljane repice i namazi od ovih ulja

smeđi pirinač, integralni hleb i integralne testenine

orašasti plodovi i semenke

voće i povrće

Za snižavanje holesterola važno je usvojiti zdrave navike poput prestanka pušenja, ograničavanja alkohola, redovnih provera i više fizičke aktivnosti Foto: Shutterstock