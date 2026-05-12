Orasi i sir za niži nivo holesterola: Recept koji podržava zdravlje srca
Smanjenje visokog holesterola može biti jednostavnije nego što se čini, a male promene u ishrani ne moraju da znače odricanje od ukusnih obroka, navodi organizacija Heart UK.
Iako osobe sa povišenim holesterolom moraju pažljivo da biraju namirnice, to ne znači da njihova ishrana treba da bude ograničena ili neukusna.
Visok holesterol je ozbiljno stanje koje nastaje usled nakupljanja masnih naslaga u krvnim sudovima, što može dovesti do njihovog sužavanja ili začepljenja.
Ukoliko dođe do blokade arterije koja snabdeva mozak, može nastati moždani udar, dok blokada u arteriji srca može izazvati srčani udar.
Zbog toga su promene u ishrani ključne nakon dijagnoze povišenog ili graničnog holesterola, kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.
U tom kontekstu, organizacija Heart UK izdvojila je jednu od jednostavnijih i zdravijih ideja za obrok...
Sendviči od sira i oraha
Vreme za pravljenje: 5 minuta
Potrebno je:
- dve kriške integralnog, pšeničnog ili raženog hleba
- 30 g niskokaloričnog sira
- četvrtina stabljike celera, sitno iseckane
- tri oraha, sitno iseckana
- crni biber
Priprema
Namažite sir na obe kriške hleba, začinite jednu stranu biberom i pospite orasima odozgo.
Dodajte celer, pa stavite krišku hleba preko druge da biste napravili sendvič. Isecite sendvič na četvrtine i uživajte.
Smanjenje holesterola
Nacionalna zdravstvena služba (NHS) savetuje da jednostavne promene u ishrani mogu značajno uticati na nivo holesterola. Na primer, hranu bogatu zasićenim mastima treba zameniti onima bogatim nezasićenim mastima.
Hrana koju treba izbegavati, a koja sadrži mnogo zasićenih masti:
- masne pite, kobasice i masno meso
- puter i mast
- krema i tvrdi sir, poput čedara
- torte i biskviti
- hrana koja sadrži kokosovo ili palmino ulje
Hrana koju treba jesti više:
- masna riba, poput skuše i lososa
- maslinovo ulje, ulje od uljane repice i namazi od ovih ulja
- smeđi pirinač, integralni hleb i integralne testenine
- orašasti plodovi i semenke
- voće i povrće
Ključne promene životnih navika za snižavanje holesterola uključuju prestanak pušenja, smanjenje konzumacije alkohola i redovne kontrole nivoa holesterola, uz povećanje fizičke aktivnosti. Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umerene vežbe nedeljno, poput brzog hodanja, vožnje bicikla ili plivanja, pri čemu je važno izabrati aktivnost u kojoj uživate kako biste je lakše održali dugoročno.
Izvor: Mirorr.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs
