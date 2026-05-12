Prema mišljenju dijetetičara, proklijali integralni hleb predstavlja najbolji izbor za osobe koje žele da podrže zdrav krvni pritisak

Iako hlebčesto ima lošu reputaciju u ishrani, stručnjaci ističu da određene vrste mogu čak doprineti boljoj kontroli krvnog pritiska. Tri registrovana dijetetičara saglasila su se oko jednog jasnog izbora – i to iz dobrog razloga.

Najbolji hleb za krvni pritisak: proklijali integralni hleb

Razlog je njegova nutritivna gustina – bogat je vlaknima, mineralima i ima niži sadržaj natrijuma u poređenju sa rafinisanim hlebom.

- Vlakna iz celih zrna doprinose snižavanju krvnog pritiska kroz poboljšanje funkcije krvnih sudova, bolju kontrolu apetita i telesne težine - navodi dijetetičar Alexander LeRitz.

Studije pokazuju da povećan unos vlakana može doprineti snižavanju krvnog pritiska, a stručnjaci preporučuju oko 28 g dnevno za žene i 38 g za muškarce.

Takođe, proklijali integralni hleb sadrži više minerala poput magnezijuma, koji igra važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska, u poređenju sa belim hlebom.

- Tražiti hleb koji ima najmanje 3 do 5 grama vlakana po kriški je dobro pravilo - rekla je dijetetičarka Vickie Klimantiris za Health.

Hleb od kiselog testa je jedna od preporuka za stabilniji šećer Foto: Shutterstock

Zašto je bolji od belog hleba?

Dve kriške proklijalog hleba mogu obezbediti:

* više vlakana

* manje natrijuma

* više magnezijuma

* niži glikemijski indeks

To znači stabilniji nivo šećera u krvi i bolju podršku zdravlju srca.

Hleb od proklijalih celovitih žitarica često ima i znatno niži sadržaj natrijuma (soli) u odnosu na beli hleb. Dve kriške ovog hleba sadrže oko 150 miligrama natrijuma, dok ista količina belog hleba ima oko 268 miligrama.

- Pored toga, hleb od proklijalih celovitih žitarica ima i „niži glikemijski uticaj od belog hleba, što znači da neće u istoj meri podići nivo šećera u krvi nakon obroka - izjavila je Rachael Ajmera, dijetetičarka.

Iako je proklijali integralni hleb prvi izbor, stručnjaci ističu i kiselo testo kao dobru alternativu.

Proces fermentacije u kiselom testu može doprineti stvaranju jedinjenja koja pomažu opuštanju krvnih sudova i potencijalno snižavaju krvni pritisak.

Još bolji izbor je kiselo testo napravljeno od integralnog brašna, jer sadrži više vlakana i minerala.

Stručnjaci savetuju da birate hleb koji sadrži najmanje 3 g vlakana po kriški Foto: Shutterstock

Šta tražiti u prodavnici?

Stručnjaci savetuju da birate hleb koji:

* sadrži najmanje 3 g vlakana po kriški

* napravljen je od celih žitarica

* ima 140 mg natrijuma ili manje po kriški

Zaključak