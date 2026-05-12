Koji hleb pomaže u snižavanju krvnog pritiska? Tri dijetetičara daju isti odgovor
Iako hlebčesto ima lošu reputaciju u ishrani, stručnjaci ističu da određene vrste mogu čak doprineti boljoj kontroli krvnog pritiska. Tri registrovana dijetetičara saglasila su se oko jednog jasnog izbora – i to iz dobrog razloga.
Najbolji hleb za krvni pritisak: proklijali integralni hleb
Prema mišljenju dijetetičara, proklijali integralni hleb predstavlja najbolji izbor za osobe koje žele da podrže zdrav krvni pritisak.
Razlog je njegova nutritivna gustina – bogat je vlaknima, mineralima i ima niži sadržaj natrijuma u poređenju sa rafinisanim hlebom.
- Vlakna iz celih zrna doprinose snižavanju krvnog pritiska kroz poboljšanje funkcije krvnih sudova, bolju kontrolu apetita i telesne težine - navodi dijetetičar Alexander LeRitz.
Studije pokazuju da povećan unos vlakana može doprineti snižavanju krvnog pritiska, a stručnjaci preporučuju oko 28 g dnevno za žene i 38 g za muškarce.
Takođe, proklijali integralni hleb sadrži više minerala poput magnezijuma, koji igra važnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska, u poređenju sa belim hlebom.
- Tražiti hleb koji ima najmanje 3 do 5 grama vlakana po kriški je dobro pravilo - rekla je dijetetičarka Vickie Klimantiris za Health.
Zašto je bolji od belog hleba?
Dve kriške proklijalog hleba mogu obezbediti:
* više vlakana
* manje natrijuma
* više magnezijuma
* niži glikemijski indeks
To znači stabilniji nivo šećera u krvi i bolju podršku zdravlju srca.
Hleb od proklijalih celovitih žitarica često ima i znatno niži sadržaj natrijuma (soli) u odnosu na beli hleb. Dve kriške ovog hleba sadrže oko 150 miligrama natrijuma, dok ista količina belog hleba ima oko 268 miligrama.
- Pored toga, hleb od proklijalih celovitih žitarica ima i „niži glikemijski uticaj od belog hleba, što znači da neće u istoj meri podići nivo šećera u krvi nakon obroka - izjavila je Rachael Ajmera, dijetetičarka.
Iako je proklijali integralni hleb prvi izbor, stručnjaci ističu i kiselo testo kao dobru alternativu.
Proces fermentacije u kiselom testu može doprineti stvaranju jedinjenja koja pomažu opuštanju krvnih sudova i potencijalno snižavaju krvni pritisak.
Još bolji izbor je kiselo testo napravljeno od integralnog brašna, jer sadrži više vlakana i minerala.
Šta tražiti u prodavnici?
Stručnjaci savetuju da birate hleb koji:
* sadrži najmanje 3 g vlakana po kriški
* napravljen je od celih žitarica
* ima 140 mg natrijuma ili manje po kriški
Zaključak
Stručnjaci se slažu da izbor hleba može imati važan uticaj na zdravlje srca. Proklijali integralni hleb izdvojio se kao najbolja opcija za osobe koje žele da prirodno podrže i regulišu krvni pritisak.
Izvor: health.com/zdravlje.kurir.rs