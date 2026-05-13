Nedostatak proteina može tiho da oslabi ceo organizam od mišića i imuniteta do kože, kostiju i rasta — zato je važno prepoznati prve simptome na vreme

Nedostatak proteina izaziva simptome poput otoka, gubitka mišićne mase i promena na koži. Retko je i uglavnom se javlja kod starijih osoba i osoba sa određenim zdravstvenim stanjima.

Otок

Kvašiorkor (težak oblik pothranjenosti uzrokovan nedostatkom proteina u ishrani) je težak nedostatak proteina koji izaziva edem (oticanje) ruku i nogu zbog niskog nivoa proteina u krvi. Najčešći je kod dece u zemljama u razvoju gde je neuhranjenost rasprostranjena.

Jedan od glavnih znakova kvašiorkora je otok sa obe strane tela. Ljudi sa kvašiorkorom imaju nizak nivo supstance koja se zove albumin.

Albumin (najzastupljeniji protein u krvnoj plazmi koji se proizvodi u jetri) pomaže u zadržavanju tečnosti u krvnim sudovima. Nedostatak albumina može otežati telu da uravnoteži tečnost u krvnim sudovima, što dovodi do nakupljanja tečnosti u tkivima. Telo pokušava da zadrži više vode i natrijuma, što uzrokuje otok.

Imajte na umu da je edem simptom teškog nedostatka proteina.

Promene na koži i kosi

Protein je glavna komponenta kože i kose. Nedostatak proteina može prouzrokovati da vaša koža izgleda bledje, suvlje ili perutavije. Vaša kosa može izgledati krhkije i lakše se lomiti. Takođe možete doživeti gubitak kose ili pojavu sedine.

Nedostatak proteina može dovesti do slabljenja korena kose i pojačanog opadanja, jer su proteini ključni za njen rast i obnovu Foto: Shutterstock

Simptomi kvašiorkora mogu uključivati:

Suvu, tanku ili ljuspastu kožu

Naboranu kožu zbog gubitka težine

Kožne lezije ili dermatitis na ušima, pazuhu, preponama i genitalijama

Kosu koja je suva ili lako opada

Promene na kosi i koži se obično ne javljaju kod marazma. Ovaj oblik teške neuhranjenosti se javlja ako ne unosite dovoljno kalorija ili proteina, što uzrokuje ekstremni gubitak težine i atrofiju mišića.

Nizak unos proteina takođe može izazvati telogeni efluvijum. Ovo stanje dovodi do prekomernog opadanja kose i gubitka kose.

Češća obolevanja

Težak nedostatak proteina može oštetiti vaš imuni sistem. Proteini pomažu u stvaranju antitela koja vas štite od infekcija i drugih bolesti. Nedostatak proteina dovodi do manjeg broja antitela, što može povećati rizik od infekcija.

Nizak unos proteina često znači niži unos drugih hranljivih materija. Jedna analiza sprovedena na preko 11.000 odraslih osoba starosti 51 godine i više otkrila je da su odrasli koji nisu ispunjavali procenjene prosečne potrebe (EAR) za proteinima imali veću verovatnoću da padnu ispod EAR za brojne vitamine i minerale.

Nedostatak hranljivih materija može izazvati upalu i oksidativni stres, što može uticati na imuni sistem.

Proteini su neophodni za stvaranje antitela, pa njihov nedostatak slabi imuni sistem i povećava sklonost infekcijama Foto: Shutterstock

Oksidativni stres se javlja kada u telu ima više slobodnih radikala nego antioksidanata. Slobodni radikali su nestabilni atomi koji mogu oštetiti ćelije, izazvati promene u genima, ubrzati starenje i povećati rizik od stanja poput srčanih oboljenja i dijabetesa.

Gubitak mišića i slabost

Skeletni mišići, koji se pričvršćuju za kosti, pomažu vašem telu da se kreće. Konzumiranje većih količina proteina može pomoći u izgradnji i održavanju mase i snage skeletnih mišića kada se kombinuje sa treningom snage.

Kada nema dovoljno proteina za energiju, vaše telo razgrađuje skeletno mišićno tkivo radi energije. To dovodi do atrofije mišića (smanjenja mišićne mase). Čak i mali gubitak mišića može uticati na vaše kretanje i snagu.

Sarkopenija je progresivan gubitak mišićne mase i snage. Obično se razvija usled prirodnog procesa starenja. Konzumiranje adekvatne količine proteina (oko 1,6–1,8 grama proteina po kilogramu telesne težine dnevno) može usporiti napredovanje sarkopenije.

Povećan rizik od preloma kostiju

Protein je esencijalna komponenta mišića i kostiju. Vaše kosti su prvenstveno napravljene od vrste proteina koja se zove kolagen. Nedostatak proteina može smanjiti mišićnu i koštanu masu, što uzrokuje umor i slabost.

Nedostatak proteina slabi mišiće i kosti, što može povećati rizik od preloma i sporijeg oporavka Foto: Shutterstock

Proteini iz hrane bogate kalcijumom su neophodni za rast kostiju, posebno kod male dece. Koštana masa, ili mineralna gustina kostiju (BMD), je u velikoj meri genetski uslovljena. Konzumiranje adekvatne količine proteina pomaže deci da dostignu svoj optimalni genetski potencijal za koštanu masu.

Proteini su takođe važni za održavanje kostiju kod starijih osoba koje imaju ili imaju veći rizik od osteoporoze. Ovo stanje uzrokuje da porozne, slabe kosti lako pucaju. Jedna analiza je pokazala da odrasli stariji od 65 godina sa većim unosom proteina imaju manji rizik od preloma.

Usporen rast

Proteini su neophodni za rast. Zastoj u rastu, ili oštećen rast i razvoj, može se javiti kada deca ne dobijaju dovoljno proteina. Ovo je jedan od simptoma kvašiorkora.

Zastoj u rastu može uticati na zdravlje i blagostanje na više načina, uključujući:

oštećen kognitivni razvoj

povećan rizik od stanja povezanih sa ishranom

loš uspeh u školi

Važno je rano lečiti nedostatak proteina, posebno kod dece. Rani tretman može smanjiti rizik od trajnog fizičkog invaliditeta.

Gubitak ili dobijanje na težini

Mnogo faktora može doprineti gubitku težine kao rezultat nedostatka proteina. Ljudi koji imaju marazmus mogu imati smanjenu funkciju srca, što može dovesti do gubitka težine. Smanjena funkcija srca takođe može povećati rizik od aritmije.

Nedostatak proteina može poremetiti osećaj sitosti i metabolizam, što kod nekih ljudi može dovesti do povećanja telesne težine Foto: Shutterstock

Ishrana sa nižim sadržajem proteina takođe može dovesti do povećanja telesne težine. Proteini su često zasitniji od ugljenih hidrata, pa se osećate siti duže vreme nakon konzumiranja proteina. Konzumiranje više proteina može dovesti do manjeg unosa kalorija.

Anemija

Anemija je čest simptom marazma. Ovo stanje se javlja ako telo ima nizak broj crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina. Ovaj protein pomaže crvenim krvnim zrncima da transportuju kiseonik iz pluća do ostatka tela.

Vašem telu je potrebno gvožđe da bi proizvodilo crvena krvna zrnca bogata kiseonikom. Anemija se često leči suplementima gvožđa ili konzumiranjem više hrane bogate gvožđem.

Koliko proteina vam je potrebno? Potrebe za proteinima zavise od nivoa aktivnosti, starosti i težine. Preporučeni dnevni unos (RDA) za proteine je 0,8 grama po kilogramu telesne težine. RDA je minimalna količina proteina neophodna za sprečavanje gubitka mišićne mase.