Insulinska rezistencija tera pankreas da preterano radi, što vremenom slabi njegove beta ćelije i dovodi do porasta šećera u krvi

Ketogena dijeta može značajno smanjiti potrebu za insulinom, rasteretiti beta ćelije pankreasa i kod osoba sa ranim dijabetesom tip 2 dovesti do remisije bolesti.

- Najnovija randomizovana kontrolisana studija objavljena u časopisu Journal of the Endocrine Society pokazala je da je kod osoba koje nisu bile na terapiji insulinom ketogena dijeta za samo 12 nedelja značajno poboljšala funkciju beta ćelija pankreasa - otkriva Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, dijetetičar-nutricionista i praktičar funkcionalne medicine.

Kada se smanji količina ugljenih hidrata u ishrani: potreba za insulinom opada

beta ćelije se rasterećuju

pankreas funkcioniše efikasnije U praksi to može dovesti do: pada glukoze i HbA1c

smanjenja potrebe za lekovima

remisije dijabetesa tip 2

Ketogena (keto) dijeta je način ishrane sa veoma niskim unosom ugljenih hidrata, visokim unosom masti i umerenim unosom proteina, koji tera organizam da umesto glukoze koristi masti kao glavni izvor energije Foto: Shutterstock

Zaključak

Mišićne, masne i jetrene ćelije postaju manje osetljive na insulin, pa beta ćelije pankreasa moraju da luče sve veće količine insulina. Vremenom se one iscrpljuju, njihova funkcija slabi, a nivo glukoze u krvi raste.

Kada se smanji unos ugljenih hidrata, potreba za insulinom opada, beta ćelije se rasterećuju, a pankreas funkcioniše efikasnije.

Važno je naglasiti da se ovakve promene sprovode planski i uz individualno prilagođavanje terapije i ishrane.