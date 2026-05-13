Slušaj vest

Ketogena dijeta može značajno smanjiti potrebu za insulinom, rasteretiti beta ćelije pankreasa i kod osoba sa ranim dijabetesom tip 2 dovesti do remisije bolesti.

- Najnovija randomizovana kontrolisana studija objavljena u časopisu Journal of the Endocrine Society pokazala je da je kod osoba koje nisu bile na terapiji insulinom ketogena dijeta za samo 12 nedelja značajno poboljšala funkciju beta ćelija pankreasa - otkriva Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, dijetetičar-nutricionista i praktičar funkcionalne medicine.

Kada se smanji količina ugljenih hidrata u ishrani:

  • potreba za insulinom opada
  • beta ćelije se rasterećuju
  • pankreas funkcioniše efikasnije

U praksi to može dovesti do:

četiri obroka baziranih na keto dijeti na stolu, sastojci pored, natpis keto dijeta
Ketogena (keto) dijeta je način ishrane sa veoma niskim unosom ugljenih hidrata, visokim unosom masti i umerenim unosom proteina, koji tera organizam da umesto glukoze koristi masti kao glavni izvor energije Foto: Shutterstock

Zaključak

Mišićne, masne i jetrene ćelije postaju manje osetljive na insulin, pa beta ćelije pankreasa moraju da luče sve veće količine insulina. Vremenom se one iscrpljuju, njihova funkcija slabi, a nivo glukoze u krvi raste.

Kada se smanji unos ugljenih hidrata, potreba za insulinom opada, beta ćelije se rasterećuju, a pankreas funkcioniše efikasnije.

Važno je naglasiti da se ovakve promene sprovode planski i uz individualno prilagođavanje terapije i ishrane.

Napomena

Sadržaj na portalu Zdravlje Kurir služi isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuje profesionalnu medicinsku dijagnozu ili savet. Uvek se konsultujte sa lekarom pre donošenja bilo kakvih odluka o lečenju.

Tri keto recepta za mršavljenje: Brzi i jednostavni doručak, ručak i večera

Ne propustiteSaveti stručnjakaKeto dijeta topi kilograme, ali ima i tamnu stranu: Dijetolog otkriva rizike o kojima se retko govori
keto.jpg
IshranaKeto dijeta može da poveća holesterol i ugrozi srce, iako skida kilograme: Šta kažu nova istraživanja?
keto-dijeta-shutterstock-2030195525.jpg
IshranaNajpopularnije dijete pod lupom: Prednosti, mane i kako da sprečite vraćanje kilograma
devojka u žutoj majci sedi za kuhinjskim stolom iznad čijine sa salatom i drži glavu sa obe šake
ZdravljeKoja dijeta bolje snižava pritisak - keto ili mediteranska? Evo šta pokazuje najnovije istraživanje
dijeta srce shutterstock_2474099631.jpg