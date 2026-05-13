Keto dijeta i insulin: Dijetetičar otkriva kako utiče na bolji rad pankreasa za samo 12 nedelja
Ketogena dijeta može značajno smanjiti potrebu za insulinom, rasteretiti beta ćelije pankreasa i kod osoba sa ranim dijabetesom tip 2 dovesti do remisije bolesti.
- Najnovija randomizovana kontrolisana studija objavljena u časopisu Journal of the Endocrine Society pokazala je da je kod osoba koje nisu bile na terapiji insulinom ketogena dijeta za samo 12 nedelja značajno poboljšala funkciju beta ćelija pankreasa - otkriva Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, dijetetičar-nutricionista i praktičar funkcionalne medicine.
Kada se smanji količina ugljenih hidrata u ishrani:
- potreba za insulinom opada
- beta ćelije se rasterećuju
- pankreas funkcioniše efikasnije
U praksi to može dovesti do:
- pada glukoze i HbA1c
- smanjenja potrebe za lekovima
- remisije dijabetesa tip 2
Zaključak
Mišićne, masne i jetrene ćelije postaju manje osetljive na insulin, pa beta ćelije pankreasa moraju da luče sve veće količine insulina. Vremenom se one iscrpljuju, njihova funkcija slabi, a nivo glukoze u krvi raste.
Važno je naglasiti da se ovakve promene sprovode planski i uz individualno prilagođavanje terapije i ishrane.
