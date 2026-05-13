Večernje užine koje birate mogu značajno uticati na kvalitet sna, regeneraciju kože i stabilnost energije tokom noći

Ako imate plitak san, površinske bore, nadutost ili manjak energije, vaše večernje užine možda usporavaju oporavak organizma više nego što mislite. Ono što jedete pre spavanja može pomoći da koža izgleda blistavije ili može raditi protiv hormona i procesa regeneracije.

Ovih sedam jednostavnih, naučno podržanih namirnica mogu pomoći boljem snu, regeneraciji kože i noćnom oporavku, bez suplemenata i naglih skokova šećera u krvi.

Kroz male izbore moguće je:

stabilizovati šećer u krvi

podržati mikrobiom

smanjiti kortizol

omogućiti telu bolju regeneraciju tokom noći

Nekada je fokus bio samo na nezi kože spolja. Međutim, kada organizam počne da se neguje i iznutra, počevši od večernjih navika, menjaju se koža, varenje i raspoloženje.

Kuvano jaje Kada: 1 sat nakon večere

1 sat nakon večere Kako: 1–2 kuvana jaja

1–2 kuvana jaja Koliko često: po potrebi u večernjim satima

po potrebi u večernjim satima Za: noćnu glad i pad energije tokom noći

noćnu glad i pad energije tokom noći Zašto: proteini pomažu stabilizaciju šećera u krvi i produžavaju osećaj sitosti

Kuvana jaja su jednostavna, ali hranljiva večernja užina koja obezbeđuje proteine i pomaže stabilnom šećeru u krvi i dužem osećaju sitosti Foto: Shutterstock

Pola banane sa bademovim puterom Kada: 30–45 minuta pre spavanja

30–45 minuta pre spavanja Kako: pola banane + 1 kašika bademovog putera

pola banane + 1 kašika bademovog putera Koliko često: po potrebi

po potrebi Za: stres, povišen kortizol i nemiran san

stres, povišen kortizol i nemiran san Zašto: kombinacija ugljenih hidrata i zdravih masti pomaže opuštanju i lakšem uspavljivanju Grčki jogurt sa bobicama Kada: 1 sat nakon večere

1 sat nakon večere Kako: 1 činija grčkog jogurta + šaka bobica

1 činija grčkog jogurta + šaka bobica Koliko često: po potrebi

po potrebi Za: nadutost, varenje i želju za slatkim uveče

nadutost, varenje i želju za slatkim uveče Zašto: proteini i probiotici podržavaju stabilan šećer i zdrav mikrobiom Topao biljni čaj sa kolagenom Kada: 30 minuta pre spavanja

30 minuta pre spavanja Kako: 1 šolja biljnog čaja + 1 merica kolagena

1 šolja biljnog čaja + 1 merica kolagena Koliko često: svako veče

svako veče Za: napetost, umor i oporavak tokom noći

napetost, umor i oporavak tokom noći Zašto: čaj opušta, a kolagen podržava regeneraciju kože i zglobova

Topao biljni čaj umiruje organizam, pomaže opuštanju pre spavanja i doprinosi kvalitetnijem i mirnijem snu Foto: Shutterstock

Trešnje ili sok od kiselih trešanja Kada: 1 sat pre spavanja

1 sat pre spavanja Kako: šaka trešanja ili mala čaša soka bez šećera

šaka trešanja ili mala čaša soka bez šećera Koliko često: po potrebi

po potrebi Za: nesanicu i isprekidan san

nesanicu i isprekidan san Zašto: prirodni izvor melatonina koji reguliše san i smanjuje upalu Kefir ili jogurt (nezaslađen) Kada: 1 sat pre spavanja

1 sat pre spavanja Kako: ½ šolje kefira ili grčkog jogurta

½ šolje kefira ili grčkog jogurta Koliko često: 4–5 puta nedeljno

4–5 puta nedeljno Za: nadutost, zatvor i varenje

nadutost, zatvor i varenje Zašto: fermentisana hrana hrani mikrobiom i podržava hormone, raspoloženje i san Semenke bundeve Kada: 30–60 minuta pre spavanja

30–60 minuta pre spavanja Kako: 1 kašika semenki

1 kašika semenki Koliko često: nekoliko puta nedeljno

nekoliko puta nedeljno Za: stres, napetost i teško uspavljivanje

stres, napetost i teško uspavljivanje Zašto: magnezijum i triptofan pomažu opuštanje nervnog sistema i bolji san