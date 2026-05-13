Kako male užine utiču na san, kožu i energiju: 7 namirnica za noćnu regeneraciju i stabilan šećer u krvi
Ako imate plitak san, površinske bore, nadutost ili manjak energije, vaše večernje užine možda usporavaju oporavak organizma više nego što mislite. Ono što jedete pre spavanja može pomoći da koža izgleda blistavije ili može raditi protiv hormona i procesa regeneracije.
Ovih sedam jednostavnih, naučno podržanih namirnica mogu pomoći boljem snu, regeneraciji kože i noćnom oporavku, bez suplemenata i naglih skokova šećera u krvi.
Kroz male izbore moguće je:
- stabilizovati šećer u krvi
- podržati mikrobiom
- smanjiti kortizol
- omogućiti telu bolju regeneraciju tokom noći
Nekada je fokus bio samo na nezi kože spolja. Međutim, kada organizam počne da se neguje i iznutra, počevši od večernjih navika, menjaju se koža, varenje i raspoloženje.
Kuvano jaje
- Kada: 1 sat nakon večere
- Kako: 1–2 kuvana jaja
- Koliko često: po potrebi u večernjim satima
- Za: noćnu glad i pad energije tokom noći
- Zašto: proteini pomažu stabilizaciju šećera u krvi i produžavaju osećaj sitosti
Kuvana jaja su jednostavna, ali hranljiva večernja užina koja obezbeđuje proteine i pomaže stabilnom šećeru u krvi i dužem osećaju sitosti Foto: Shutterstock
Pola banane sa bademovim puterom
- Kada: 30–45 minuta pre spavanja
- Kako: pola banane + 1 kašika bademovog putera
- Koliko često: po potrebi
- Za: stres, povišen kortizol i nemiran san
- Zašto: kombinacija ugljenih hidrata i zdravih masti pomaže opuštanju i lakšem uspavljivanju
Grčki jogurt sa bobicama
- Kada: 1 sat nakon večere
- Kako: 1 činija grčkog jogurta + šaka bobica
- Koliko često: po potrebi
- Za: nadutost, varenje i želju za slatkim uveče
- Zašto: proteini i probiotici podržavaju stabilan šećer i zdrav mikrobiom
Topao biljni čaj sa kolagenom
Topao biljni čaj umiruje organizam, pomaže opuštanju pre spavanja i doprinosi kvalitetnijem i mirnijem snu Foto: Shutterstock
Trešnje ili sok od kiselih trešanja
- Kada: 1 sat pre spavanja
- Kako: šaka trešanja ili mala čaša soka bez šećera
- Koliko često: po potrebi
- Za: nesanicu i isprekidan san
- Zašto: prirodni izvor melatonina koji reguliše san i smanjuje upalu
Kefir ili jogurt (nezaslađen)
- Kada: 1 sat pre spavanja
- Kako: ½ šolje kefira ili grčkog jogurta
- Koliko često: 4–5 puta nedeljno
- Za: nadutost, zatvor i varenje
- Zašto: fermentisana hrana hrani mikrobiom i podržava hormone, raspoloženje i san
Semenke bundeve
- Kada: 30–60 minuta pre spavanja
- Kako: 1 kašika semenki
- Koliko često: nekoliko puta nedeljno
- Za: stres, napetost i teško uspavljivanje
- Zašto: magnezijum i triptofan pomažu opuštanje nervnog sistema i bolji san
Izvor: majamayo_babic/Zdravlje.Kurir.rs
