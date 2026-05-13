Slušaj vest

Ako imate plitak san, površinske bore, nadutost ili manjak energije, vaše večernje užine možda usporavaju oporavak organizma više nego što mislite. Ono što jedete pre spavanja može pomoći da koža izgleda blistavije ili može raditi protiv hormona i procesa regeneracije.

Ovih sedam jednostavnih, naučno podržanih namirnica mogu pomoći boljem snu, regeneraciji kože i noćnom oporavku, bez suplemenata i naglih skokova šećera u krvi.

Kroz male izbore moguće je:

  • stabilizovati šećer u krvi
  • podržati mikrobiom
  • smanjiti kortizol
  • omogućiti telu bolju regeneraciju tokom noći

Nekada je fokus bio samo na nezi kože spolja. Međutim, kada organizam počne da se neguje i iznutra, počevši od večernjih navika, menjaju se koža, varenje i raspoloženje.

Kuvano jaje

  • Kada: 1 sat nakon večere
  • Kako: 1–2 kuvana jaja
  • Koliko često: po potrebi u večernjim satima
  • Za: noćnu glad i pad energije tokom noći
  • Zašto: proteini pomažu stabilizaciju šećera u krvi i produžavaju osećaj sitosti
drvena činija u kojoj stoe kuvana jaja isečena na polovine
Kuvana jaja su jednostavna, ali hranljiva večernja užina koja obezbeđuje proteine i pomaže stabilnom šećeru u krvi i dužem osećaju sitosti Foto: Shutterstock

Pola banane sa bademovim puterom

  • Kada: 30–45 minuta pre spavanja
  • Kako: pola banane + 1 kašika bademovog putera
  • Koliko često: po potrebi
  • Za: stres, povišen kortizol i nemiran san
  • Zašto: kombinacija ugljenih hidrata i zdravih masti pomaže opuštanju i lakšem uspavljivanju

Grčki jogurt sa bobicama

  • Kada: 1 sat nakon večere
  • Kako: 1 činija grčkog jogurta + šaka bobica
  • Koliko često: po potrebi
  • Za: nadutost, varenje i želju za slatkim uveče
  • Zašto: proteini i probiotici podržavaju stabilan šećer i zdrav mikrobiom

Topao biljni čaj sa kolagenom

  • Kada: 30 minuta pre spavanja
  • Kako: 1 šolja biljnog čaja + 1 merica kolagena
  • Koliko često: svako veče
  • Za: napetost, umor i oporavak tokom noći
  • Zašto: čaj opušta, a kolagen podržava regeneraciju kože i zglobova
čaj sa različitim biljkama
Topao biljni čaj umiruje organizam, pomaže opuštanju pre spavanja i doprinosi kvalitetnijem i mirnijem snu Foto: Shutterstock

Trešnje ili sok od kiselih trešanja

  • Kada: 1 sat pre spavanja
  • Kako: šaka trešanja ili mala čaša soka bez šećera
  • Koliko često: po potrebi
  • Za: nesanicu i isprekidan san
  • Zašto: prirodni izvor melatonina koji reguliše san i smanjuje upalu

Kefir ili jogurt (nezaslađen)

  • Kada: 1 sat pre spavanja
  • Kako: ½ šolje kefira ili grčkog jogurta
  • Koliko često: 4–5 puta nedeljno
  • Za: nadutost, zatvor i varenje
  • Zašto: fermentisana hrana hrani mikrobiom i podržava hormone, raspoloženje i san

Semenke bundeve

  • Kada: 30–60 minuta pre spavanja
  • Kako: 1 kašika semenki
  • Koliko često: nekoliko puta nedeljno
  • Za: stres, napetost i teško uspavljivanje
  • Zašto: magnezijum i triptofan pomažu opuštanje nervnog sistema i bolji san

Izvor: majamayo_babic/Zdravlje.Kurir.rs

Nesanica kao alarm organizma: Dr Ružica Jokić otkriva koje tihe simptome zanemarujemo

Ne propustiteZdravljeOrtoped upozorava: Ovaj položaj spavanja uništava vaša leđa i vrat
spavanje bol u vratu i leđima
LepotaDa li položaj spavanja može uticati na vašu kožu? Evo šta kaže dermatolog
devojka leži na krevetu a glavu drži oslonjenu na jastuk
ZdravljeKada uzeti magnezijum za bolji san? Nisu svi oblici jednako efikasni
magnezijum/devojka spava u krevetu
BolestiTihi okidači za najčešću aritmiju: Kako gojaznost, slip apneja i previše alkohola pokreću atrijalnu fibrilaciju
maketa srca i natpis atrijalna fibrilacija