Nivo kolagena nakon 25. godine prirodno počinje da opada, zbog čega koža postaje manje zategnuta, a fine linije i gubitak sjaja sve vidljiviji. Ipak, određene namirnice bogate vitaminom C i antioksidansima mogu pomoći prirodnoj proizvodnji kolagena i podržati zdraviji izgled kože iznutra.

Upravo zato su domaće kolagen bombone postale popularan bjuti trik. Osim što su jednostavne za pripremu, pune su sastojaka koje koža voli, a uz dodatak kolagena mogu doprineti hidriranijoj i blistavijoj koži, jačoj kosi i čvršćim noktima.

Ovaj recept kombinuje citrusno voće bogato vitaminom C, koji igra važnu ulogu u stvaranju kolagena, sa želatinom i kolagenom za dodatni bjuti bust.

Recept za domaće kolagen bombone

Potrebno je:

Priprema

Sve sastojke sjediniti i lagano zagrejati dok se masa ne ujednači. Sipati u kalupe i ostaviti u frižideru da se stegne.

Deca obožavaju gumene bombone, a vi im možete napraviti zdravu verziju
Kolagen je najzastupljeniji protein u organizmu i važan je za zdravlje kože, kose, noktiju, zglobova i vezivnog tkiva Foto: Shutterstock

Ove bombone prepune su vitamina C, antioksidanasa i sastojaka koji mogu pomoći koži da izgleda svežije, hidriranije i zdravije.

Preporučuje se unos 1 do 2 kolagen bombone dnevno, najbolje uz doručak ili uveče. Važno je da se konzumiraju redovno nekoliko nedelja, jer efekti kolagena nisu trenutni.

Napomena

Sadržaj na portalu Zdravlje Kurir služi isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuje profesionalnu medicinsku dijagnozu ili savet. Uvek se konsultujte sa lekarom pre donošenja bilo kakvih odluka o lečenju.

Izvor: tajnelepote/Zdravlje.Kurir.rs

