Nivo kolagena nakon 25. godine prirodno počinje da opada, zbog čega koža postaje manje zategnuta, a fine linije i gubitak sjaja sve vidljiviji. Ipak, određene namirnice bogate vitaminom C i antioksidansima mogu pomoći prirodnoj proizvodnji kolagena i podržati zdraviji izgled kože iznutra.

Upravo zato su domaće kolagen bombone postale popularan bjuti trik. Osim što su jednostavne za pripremu, pune su sastojaka koje koža voli, a uz dodatak kolagena mogu doprineti hidriranijoj i blistavijoj koži, jačoj kosi i čvršćim noktima.

Ovaj recept kombinuje citrusno voće bogato vitaminom C, koji igra važnu ulogu u stvaranju kolagena, sa želatinom i kolagenom za dodatni bjuti bust.

Recept za domaće kolagen bombone Potrebno je: 2 pomorandže

1 limun

1 grejpfrut

1 kašika meda

1 kašika kolagena

1 kašika želatina Priprema

Sve sastojke sjediniti i lagano zagrejati dok se masa ne ujednači. Sipati u kalupe i ostaviti u frižideru da se stegne.

Kolagen je najzastupljeniji protein u organizmu i važan je za zdravlje kože, kose, noktiju, zglobova i vezivnog tkiva

Ove bombone prepune su vitamina C, antioksidanasa i sastojaka koji mogu pomoći koži da izgleda svežije, hidriranije i zdravije.

Preporučuje se unos 1 do 2 kolagen bombone dnevno, najbolje uz doručak ili uveče. Važno je da se konzumiraju redovno nekoliko nedelja, jer efekti kolagena nisu trenutni.