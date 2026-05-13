Domaće kolagen bombone kao prirodni botoks: Bogate su vitaminom C, jačaju nokte i kosu - evo kako da ih napravite
Nivo kolagena nakon 25. godine prirodno počinje da opada, zbog čega koža postaje manje zategnuta, a fine linije i gubitak sjaja sve vidljiviji. Ipak, određene namirnice bogate vitaminom C i antioksidansima mogu pomoći prirodnoj proizvodnji kolagena i podržati zdraviji izgled kože iznutra.
Upravo zato su domaće kolagen bombone postale popularan bjuti trik. Osim što su jednostavne za pripremu, pune su sastojaka koje koža voli, a uz dodatak kolagena mogu doprineti hidriranijoj i blistavijoj koži, jačoj kosi i čvršćim noktima.
Ovaj recept kombinuje citrusno voće bogato vitaminom C, koji igra važnu ulogu u stvaranju kolagena, sa želatinom i kolagenom za dodatni bjuti bust.
Recept za domaće kolagen bombone
Potrebno je:
- 2 pomorandže
- 1 limun
- 1 grejpfrut
- 1 kašika meda
- 1 kašika kolagena
- 1 kašika želatina
Priprema
Sve sastojke sjediniti i lagano zagrejati dok se masa ne ujednači. Sipati u kalupe i ostaviti u frižideru da se stegne.
Ove bombone prepune su vitamina C, antioksidanasa i sastojaka koji mogu pomoći koži da izgleda svežije, hidriranije i zdravije.
Preporučuje se unos 1 do 2 kolagen bombone dnevno, najbolje uz doručak ili uveče. Važno je da se konzumiraju redovno nekoliko nedelja, jer efekti kolagena nisu trenutni.
Sadržaj na portalu Zdravlje Kurir služi isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuje profesionalnu medicinsku dijagnozu ili savet. Uvek se konsultujte sa lekarom pre donošenja bilo kakvih odluka o lečenju.
Izvor: tajnelepote/Zdravlje.Kurir.rs