Cimet je mnogo više od aromatičnog začina sve češće se koristi kao jednostavan ritual koji može doprineti boljem osećaju tokom dana i ravnoteži organizma - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog. 

Konzumiranje cimeta uz toplu vodu ili čaj može pomoći:

  • boljoj probavi
  • smanjenju želje za slatkišima
  • osećaju sitosti i balansa
  • stabilnijem nivou energije
  • prijatnom osećaju topline u organizmu

Osim ovih efekata, cimet se često povezuje i sa podrškom metabolizmu i boljom regulacijom šećera u krvi, što ga čini popularnim dodatkom ishrani u zdravim jutarnjim rutinama. Ipak, ključ je u umerenoj i redovnoj upotrebi, kao delu uravnotežene ishrane i zdravih navika.

Kako da napravite vaš eliksir od cimeta?

Potrebno je:

  • 1 štapić cimeta (ili 1 kašičica mlevenog cimeta)
  • 300 ml vode
  • 1–2 kriške limuna (po želji)
  • 1 kašičica meda (po želji)
  • par karanfilića ili komadić đumbira (opciono)

Cimet je začin snažnog ukusa i delovanja, pa je važno da ga koristite umereno i u odgovarajućim količinama. Preterivanje može doneti više štete nego koristi, posebno kod određenih vrsta.

Cimet je aromatičan začin koji se često koristi za poboljšanje ukusa hrane i pića, uz potencijalne benefite za varenje i energiju Foto: Shutterstock

Priprema

U šerpi ili lončiću zagrej vodu do ključanja, zatim dodaj cimet i ostavi da vri 5–10 minuta na tihoj vatri kako bi pustio aromu i aktivne sastojke. Nakon toga skloni sa ringle, procedi ako koristiš mleveni cimet, pa dodaj limun, med ili začine po želji.

Topao, aromatičan čaj koji može doprineti osećaju topline, boljoj probavi i opuštanju organizma, idealan za jutro ili veče.

Drugi benefiti cimeta

Cimet se sve češće koristi u svakodnevnoj ishrani ne samo zbog ukusa, već i zbog potencijalnih zdravstvenih benefita koje može pružiti organizmu:

  • može pomoći u regulaciji šećera u krvi
  • podržava zdravlje srca i cirkulaciju
  • ima antioksidativna i protivupalna svojstva
  • može doprineti boljoj osetljivosti na insulin
  • pomaže u smanjenju nadutosti i gasova
  • može doprineti boljem metabolizmu
  • ima antimikrobno delovanje (protiv bakterija i gljivica)
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

