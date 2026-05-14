Cimet nije samo začin, već prirodni saveznik metabolizma koji može pomoći u regulaciji šećera u krvi, varenju i opštem osećaju energije kada se koristi umerenim količinama

- Cimet je mnogo više od aromatičnog začina sve češće se koristi kao jednostavan ritual koji može doprineti boljem osećaju tokom dana i ravnoteži organizma - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Konzumiranje cimeta uz toplu vodu ili čaj može pomoći:

boljoj probavi

smanjenju želje za slatkišima

osećaju sitosti i balansa

stabilnijem nivou energije

prijatnom osećaju topline u organizmu

Osim ovih efekata, cimet se često povezuje i sa podrškom metabolizmu i boljom regulacijom šećera u krvi, što ga čini popularnim dodatkom ishrani u zdravim jutarnjim rutinama. Ipak, ključ je u umerenoj i redovnoj upotrebi, kao delu uravnotežene ishrane i zdravih navika.

Kako da napravite vaš eliksir od cimeta? Potrebno je: 1 štapić cimeta (ili 1 kašičica mlevenog cimeta)

300 ml vode

1–2 kriške limuna (po želji)

1 kašičica meda (po želji)

par karanfilića ili komadić đumbira (opciono)

Cimet je začin snažnog ukusa i delovanja, pa je važno da ga koristite umereno i u odgovarajućim količinama. Preterivanje može doneti više štete nego koristi, posebno kod određenih vrsta.

Cimet je aromatičan začin koji se često koristi za poboljšanje ukusa hrane i pića, uz potencijalne benefite za varenje i energiju

Priprema

U šerpi ili lončiću zagrej vodu do ključanja, zatim dodaj cimet i ostavi da vri 5–10 minuta na tihoj vatri kako bi pustio aromu i aktivne sastojke. Nakon toga skloni sa ringle, procedi ako koristiš mleveni cimet, pa dodaj limun, med ili začine po želji.

Topao, aromatičan čaj koji može doprineti osećaju topline, boljoj probavi i opuštanju organizma, idealan za jutro ili veče.

Drugi benefiti cimeta

Cimet se sve češće koristi u svakodnevnoj ishrani ne samo zbog ukusa, već i zbog potencijalnih zdravstvenih benefita koje može pružiti organizmu:

može pomoći u regulaciji šećera u krvi

podržava zdravlje srca i cirkulaciju

ima antioksidativna i protivupalna svojstva

može doprineti boljoj osetljivosti na insulin

pomaže u smanjenju nadutosti i gasova

može doprineti boljem metabolizmu

ima antimikrobno delovanje (protiv bakterija i gljivica)