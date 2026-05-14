Cimet je mnogo više od aromatičnog začina: Dijetolog otkriva 5 ključnih benefita za zdravlje
- Cimet je mnogo više od aromatičnog začina sve češće se koristi kao jednostavan ritual koji može doprineti boljem osećaju tokom dana i ravnoteži organizma - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.
Konzumiranje cimeta uz toplu vodu ili čaj može pomoći:
Osim ovih efekata, cimet se često povezuje i sa podrškom metabolizmu i boljom regulacijom šećera u krvi, što ga čini popularnim dodatkom ishrani u zdravim jutarnjim rutinama. Ipak, ključ je u umerenoj i redovnoj upotrebi, kao delu uravnotežene ishrane i zdravih navika.
Kako da napravite vaš eliksir od cimeta?
Potrebno je:
- 1 štapić cimeta (ili 1 kašičica mlevenog cimeta)
- 300 ml vode
- 1–2 kriške limuna (po želji)
- 1 kašičica meda (po želji)
- par karanfilića ili komadić đumbira (opciono)
Cimet je začin snažnog ukusa i delovanja, pa je važno da ga koristite umereno i u odgovarajućim količinama. Preterivanje može doneti više štete nego koristi, posebno kod određenih vrsta.
Priprema
U šerpi ili lončiću zagrej vodu do ključanja, zatim dodaj cimet i ostavi da vri 5–10 minuta na tihoj vatri kako bi pustio aromu i aktivne sastojke. Nakon toga skloni sa ringle, procedi ako koristiš mleveni cimet, pa dodaj limun, med ili začine po želji.
Topao, aromatičan čaj koji može doprineti osećaju topline, boljoj probavi i opuštanju organizma, idealan za jutro ili veče.
Drugi benefiti cimeta
Cimet se sve češće koristi u svakodnevnoj ishrani ne samo zbog ukusa, već i zbog potencijalnih zdravstvenih benefita koje može pružiti organizmu:
- može pomoći u regulaciji šećera u krvi
- podržava zdravlje srca i cirkulaciju
- ima antioksidativna i protivupalna svojstva
- može doprineti boljoj osetljivosti na insulin
- pomaže u smanjenju nadutosti i gasova
- može doprineti boljem metabolizmu
- ima antimikrobno delovanje (protiv bakterija i gljivica)
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.