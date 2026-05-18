Jagode su prirodno slatke, bogate vlaknima i antioksidansima, a istovremeno imaju nizak glikemijski indeks

Mnogi ljudi sa dijabetesom izbegavaju voće jer strahuju da će im podići šećer u krvi, ali jagode spadaju među voće koje može biti dobar izbor ako se jedu umereno i na pravilan način. Prirodno su slatke, imaju malo kalorija, bogate su vlaknima i antioksidansima, a istovremeno imaju nizak glikemijski indeks, sugeriše endokrinolog dr Manoj Čavla.

- Jagode imaju glikemijski indeks oko 40, što znači da izazivaju sporiji rast šećera u krvi u poređenju sa voćem koje ima visok glikemijski indeks. Bogate su vlaknima, pa usporavaju oslobađanje glukoze i duže održavaju osećaj sitosti - objašnjava dr Čavla.

Jagode sadrže i antocijanine, biljna jedinjenja koja mogu povoljno da utiču na metabolizam, kao i vitamin C i antioksidanse. Stručnjaci navode da su sveži plodovi mnogo bolji izbor od zaslađenih sokova, šejkova i deserata sa ukusom jagode.

Sveže su uvek bolji izbor od zaslađenih sokova, šejkova i deserata Foto: Shutterstock

- Kada se jedu umereno i na pravilan način, jagode mogu biti dobar izbor za osobe sa dijabetesom. U praksi primećujemo da pacijenti imaju stabilniji nivo glukoze kada jedu cele jagode nego kada konzumiraju zaslađene proizvode sa jagodom - navodi dr Čavla.

Važni su količina i kombinovanje

Istraživanje objavljeno 2025. godine u stručnom časopisu Journal of Nutrition pratilo je osobe sa predijabetesom tokom 28 nedelja i pokazalo da svakodnevno unošenje jagoda može doprineti boljoj kontroli šećera u krvi, smanjenju upalnih procesa i jačanju antioksidativne zaštite organizma. Ipak, količina je važna.

Kombinujte ih sa proteinima i zdravim mastima za još manji skok šećera u krvi Foto: Shutterstock

- Razumna porcija za većinu odraslih osoba sa dijabetesom je oko jedna šolja svežih jagoda, odnosno 120 do 150 grama. Kombinujte ih sa proteinima ili zdravim mastima, poput jogurta, orašastih plodova ili semenki, kako bi nivo šećera u krvi bio stabilniji - savetuje endokrinolog.