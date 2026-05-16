Sok od cvekle je bogat nitratima, koje telo pretvara u azot-oksid – gas koji pomaže u opuštanju i širenju krvnih sudova

Cvekla je već dugo poznata kao jedna od najzdravijih namirnica za srce i krvne sudove, a poslednjih godina sve više pažnje privlači njen uticaj na krvni pritisak. Zahvaljujući visokom sadržaju prirodnih nitrata, ovaj koren može doprineti boljem protoku krvi i očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema.

Stručnjaci ističu da redovno konzumiranje soka od cvekle može imati posebno povoljan efekat na sistolni krvni pritisak, naročito kada je deo uravnotežene ishrane.

Prirodni nitrati iz cvekle podstiču stvaranje azotnog oksida

Cvekla spada među biljke koje sadrže najveće količine prirodnih nitrata — biljnih jedinjenja koja mogu koristiti zdravlju srca. U organizmu se nitrati pretvaraju u azotni oksid (NO), važan molekul koji pomaže širenju krvnih sudova i omogućava nesmetan protok krvi.

Azotni oksid ima značajnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska jer doprinosi opuštanju krvnih sudova i boljoj cirkulaciji. Upravo zbog toga cvekla i sok od cvekle poslednjih godina privlače pažnju istraživača koji proučavaju prirodne načine za očuvanje zdravlja srca.

Istraživanja ukazuju na pozitivan efekat na sistolni pritisak

Prema pregledu studija objavljenom 2022. godine, cvekla i sok od cvekle mogli bi biti posebno korisni za poboljšanje sistolnog krvnog pritiska. Ipak, naučnici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ovi nalazi potpuno potvrdili i preciznije definisale preporučene količine, navodi se u magazinu Health.

Napitak se lako priprema kod kuće i može biti deo uravnotežene ishrane kod blagog nedostatka gvožđa

Kako konzumirati sok od cvekle

Dan možete započeti manjim šotom od oko 70 mililitara soka od cvekle ili uživati u punoj čaši od približno 250 mililitara.

Sok od cvekle lako se uklapa i u smutije, a za osvežavajući domaći napitak možete iscediti 3 do 4 srednje cvekle, što daje oko 170 mililitara soka, i kombinovati ih sa šargarepom i đumbirom. Ova kombinacija ne samo da osvežava, već organizmu obezbeđuje dodatne vitamine i antioksidanse.