Fermentisana hrana vekovima je deo tradicionalne ishrane, a danas joj se mnogi vraćaju zbog prirodnog načina pripreme, ali i činjenice da tokom prirodnog procesa vrenja nastaju korisne bakterije važne za crevni mikrobiom. Rotkvice su odlične za početnike u fermentaciji jer ostaju hrskave, lako se pripremaju i ne zahtevaju mnogo sastojaka. Uz vodu, so i malo začina, za nekoliko dana dobićete domaći probiotik bez sirćeta, šećera i konzervansa.

Fermentisane rotkvice

Potrebno vam je

2 veze sveže rotkvice

500ml vode (filtrirane, flaširane ili izvorske)

17g soli (himalajska ili keltska, bitno je da je bez aditiva)

kašika bibera u zrnu

2-4 čena belog luka

malo sveže mirođije

Skoro 80% našeg imuniteta nalazi se u crevima, a dobre bakterije imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže crevnog mikrobioma Foto: Shutterstock

Priprema

Operite rotkvice i isecite ih na tanke kolutove. U čistu teglu sipajte biber, beli luk i mirođiju. Ubacite rotkvice i nalijte slanu vodu. Stavite "tegić", recimo u vidu manje teglice, i samo lagano prislonite poklopac, bez zavrtanja. Voda ne bi trebalo da bude direktno iz česme, jer hlor može da uspori ili potpuno spreči fermentaciju.

Proveravajte teglu svakodnevno. Već nakon 24-48h videćete mehuriće i to je znak da su se dobre bakterije aktivirale. Kada rotkvice postanu dovoljno kisele po vašem ukusu (obično nakon 4–7 dana), izvadite pomoćnu teglicu-teg, čvrsto zavrnite poklopac i prebacite ih u frižider. Ako želite jači ukus, ostavite ih još koji dan napolju (opet stavite tegić i poklopac).

Teglu dok rotkvice fermentišu držati na sobnoj temperaturi na tamnom mestu.