Kefir i kombuha su fermentisana probiotska pića koja mogu podržati zdravlje creva. Ipak, razlikuju se po sastavu, nutritivnoj vrednosti i načinu konzumacije. Kefir je fermentisani mlečni napitak gustine slične jogurtu, dok je kombuha fermentisani čaj koji je obično gaziran i blago zaslađen.

Oba pića sadrže žive probiotike koji mogu doprineti boljem varenju i zdravlju crevne mikroflore. Kefir obezbeđuje proteine, kalcijum i brojne vitamine, dok je kombuha niskokalorična i sadrži malu količinu kofeina. Ne postoji dokaz da je jedno piće bolje za zdravlje creva — izbor zavisi od ukusa i nutritivnih potreba.

Kako kefir i kombucha utiču na zdravlje creva

Kao fermentisana hrana, i kefir i kombuha sadrže korisne bakterije koje mogu doprineti ravnoteži crevne mikrobiote.

Kefir pretežno sadrži bakterije mlečne kiseline, kao i antioksidativna jedinjenja nastala tokom fermentacije. Istraživanja sugerišu da ove bakterije i jedinjenja mogu pomoći u smanjenju upale i povećanju proizvodnje kratkolančanih masnih kiselina, koje podržavaju zdravlje crevne sluzokože.

Kombuha, s druge strane, sadrži antioksidanse, fenolna jedinjenja i sirćetne bakterije. One mogu doprineti boljoj regularnosti stolice, podršci korisnim bakterijama i smanjenju upalnih procesa u organizmu.

Trenutno ne postoje jaki dokazi da je jedno piće superiornije od drugog — izbor se svodi na lične preferencije.

Izaberite kombuhu ako želite bezmlečnu opciju

Kefir vs. kombuha – poređenje

Kefir i kombucha imaju sličnosti, ali i važne razlike:

Kefir

Osnova: mleko

Starter kultura: kefirna zrna

Vreme fermentacije: 19–24 sata

Ukus: kiselkast, blago oštar

Tekstura: kremasta, gusta (kao tečni jogurt)

Probiotici: bakterije mlečne kiseline i kvasca

Kombuha

Osnova: zeleni ili crni čaj

Starter kultura: SCOBY (simbiotska kultura bakterija i kvasaca)

Vreme fermentacije: 7–10 dana

Ukus: blago kiseo, sa notom slatkoće

Tekstura: gazirana, osvežavajuća

Probiotici: sirćetne bakterije i kvasci

Nutritivna vrednost

Kefir ima značajno veću nutritivnu vrednost, jer obezbeđuje proteine, zdrave masti i više važnih vitamina i minerala. Kombuha je, s druge strane, nižekalorična, ali siromašnija hranljivim materijama i sadrži malu količinu kofeina.

Zdravstvene koristi

I kefir i kombucha mogu imati slične potencijalne koristi:

Zdravlje srca: antioksidansi mogu smanjiti oksidativni stres i upalu

Regulacija šećera u krvi: kombuha može ublažiti skokove šećera, kefir poboljšati osetljivost na insulin

Antimikrobno dejstvo: fermentacijom nastaju kiseline koje ograničavaju rast štetnih bakterija

Imunitet: probiotici i antioksidansi podržavaju odbrambeni sistem organizma

Kefir dodatno obezbeđuje kalcijum i vitamin D, važne za zdravlje kostiju, kao i proteine koji doprinose osećaju sitosti i očuvanju mišićne mase.

Rizici i napomene

* Kefir sadrži mlečne sastojke i nije pogodan za osobe sa intolerancijom na laktozu ili alergijom na mleko

* Oba napitka mogu sadržati dodate šećere

* Probiotici mogu izazvati nadimanje kod osetljivih osoba

* Kombuha sadrži malu količinu kofeina

* Može sadržati tragove alkohola (obično &0,5%)

Koje piće je bolje za vas?

Oba pića mogu biti deo zdrave ishrane. Izbor zavisi od potreba i preferencija:

Izaberite kefir ako:

* želite više proteina i hranljivih materija

* želite unos kalcijuma i vitamina D

Izaberite kombuhu ako: