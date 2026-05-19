Posebno je bogata vitaminom K, važnim za zdravlje kostiju i normalno zgrušavanje krvi

Potočarka je biljka koju mnogi u Srbiji retko kupuju, a još ređe koriste u svakodnevnoj ishrani. Ipak, upravo je ona godinama unazad pri samom vrhu lista najhranljivijih namirnica na svetu. Naučnici su joj dodelili maksimalnih 100 bodova za nutritivnu vrednost, ostavljajući iza sebe i mnogo popularnije namirnice poput kelja i spanaća.

Po izgledu podseća na mikrobilje ili mlade izdanke, dok joj je ukus blago pikantan i sličan rukoli. Najčešće se jede sveža, kao dodatak salatama, sendvičima, smutijima ili uz jaja i sir, a može da se pronađe u većim supermarketima i prodavnicama zdrave hrane.

Potočarka je proglašena jednom od nutritivno najvrednijih biljaka zahvaljujući velikoj koncentraciji vitamina i minerala uz veoma mali kalorijski unos. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) analizirao je nutritivnu gustinu voća i povrća, odnosno količinu korisnih hranljivih materija u odnosu na broj kalorija.

U istraživanju je procenjivan sadržaj 17 važnih nutrijenata, među kojima su kalijum, vlakna, proteini, kalcijum, gvožđe, cink, kao i vitamini A, C, K i vitamini B grupe. Potočarka je bila jedina namirnica koja je osvojila maksimalan broj bodova.

Foto: Ildi Papp / Panthermedia / Profimedia

Na listi visoko rangiranih namirnica našli su se i kineski kupus, blitva, spanać, cikorija, peršun i raštan, dok su među najbolje ocenjenim plodovima bili crvena paprika, paradajz, limun i jagoda.

Šta je krasi?

Potočarka pripada porodici kupusnjača, zajedno sa kupusom, keljom i prokeljom. Posebno je bogata vitaminima K, C i A, važnim za zdravlje kostiju, imunitet i normalno zgrušavanje krvi, a sadrži i kalcijum, gvožđe i veliku količinu antioksidanasa koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.