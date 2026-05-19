Mladi kupus je nutritivno bogata namirnica koja jača imunitet, podržava varenje i zdravlje kostiju, uz niz antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava

Slušaj vest

Iako ga često smatramo samo prilogom ili sastojkom za salatu, mladi kupus je zapravo svestrano povrće puno hranljivih materija koje zaslužuje više pažnje. Njegov nutritivni profil čini ga pravom, iako često zanemarenom, superhranom.

Ne treba ga mešati sa drugim prolećnim lisnatim povrćem, mladi kupus je najnežniji od svih vrsta kupusa. Njegova nežna tekstura i slađi, svežiji ukus čine ga idealnim za lagana prolećna i letnja jela. Pripada porodici krstašica, kojoj pripadaju i brokoli i kelj, a čije su zdravstvene koristi dobro dokumentovane.

Njegova svestranost u kuhinji je ogromna – može se služiti ceo, sitno iseckan i pržen, ili kuvati na pari, kada poprimi svilenkasto-meku teksturu.

Odlična količina vitamina C

Nutritivno, mladi kupus je bogat vitaminima i mineralima sa vrlo malo kalorija. Jedna šolja sadrži samo oko 22 kalorije, što ga čini idealnim za održavanje zdrave težine.

Istovremeno, obezbeđuje značajnu količinu vitamina C, neophodnog za podršku imunološkom sistemu, i vitamina K, neophodnog za izgradnju jakih kostiju i efikasno zgrušavanje krvi. Jedna porcija može zadovoljiti značajan deo dnevne potrebe za vitaminom C i više od polovine dnevne potrebe za vitaminom K.

Jedan od najpoznatijih prirodnih saveznika u borbi protiv gastritisa, čira i bolova u želucu jeste sok od kupusa Foto: Shutterstock

Takođe je dobar izvor folata (B9), mangana, vitamina B6, a sadrži i manje količine kalcijuma, kalijuma i magnezijuma. Njegov sadržaj vlakana podržava zdravlje varenja.

Pored antioksidanasa koji smanjuju upale, kupus sadrži i antocijanine, posebno crvenu sortu, za koje je utvrđeno da snižavaju krvni pritisak. To je takođe zbog kalijuma, koji pomaže telu da se reši viška natrijuma.

Zdravstvene koristi kupusa

Ono što mladi kupus čini posebno vrednim jeste njegovo bogatstvo prirodnim jedinjenjima sa antioksidativnim svojstvima. To su fitokemikalije poput sulforafana i indola. Ova jedinjenja pomažu telu da se bori protiv slobodnih radikala, molekula koji oštećuju ćelije i doprinose razvoju ozbiljnih bolesti.

Antiinflamatorna svojstva ovih supstanci takođe štite od hronične upale, koja je povezana sa kardiovaskularnim rizikom. Kupus takođe sadrži polifenole i flavonoide, koji dodatno poboljšavaju njegov antioksidativni kapacitet.

Izuzetno visok sadržaj vitamina K direktno doprinosi zdravlju kostiju, a veruje se da njegov nedostatak može doprineti razvoju osteoporoze. Zbog niskog nivoa ugljenih hidrata i vlakana, odličan je izbor i za osobe sa dijabetesom.

Ljubičasti kupus je bogat antioksidansima i vitaminom C, pa pomaže jačanju imuniteta i zaštiti organizma od upala Foto: Shutterstock

Specifične zdravstvene koristi redovne konzumacije su brojne. Pored antioksidanasa koji smanjuju upale, kupus sadrži i antocijanine, posebno crvene sorte, za koje je utvrđeno da mogu da snižavaju krvni pritisak.

Tome doprinosi i kalijum, koji pomaže telu da se reši viška natrijuma. Vlakna su neophodna za zdravlje varenja jer podstiču redovnost i pomažu u održavanju zdrave crevne flore.

Zbog niskog nivoa ugljenih hidrata i vlakana, takođe je odličan izbor za osobe sa dijabetesom jer pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.

Kako izvući maksimum iz ove hrane

Da biste iskoristili sve zdravstvene prednosti kupusa, važno je da ga pravilno odaberete i pripremite. Izaberite glavice sa svežim, čvrstim, jarko obojenim listovima, bez znakova venuća. Čuvajte ga u frižideru i pojedite što je pre moguće nakon kupovine kako biste sačuvali njegove hranljive materije.