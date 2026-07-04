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Depilacija voskom je široko rasprostranjena metoda uklanjanja dlačica koja se koristi na različitim delovima tela. Smatra se standardnom kozmetičkom procedurom i u većini slučajeva je bezbedna, pod uslovom da se sprovodi u skladu sa higijenskim i profesionalnim standardima.

Kada je moguć rizik od infekcija?

U kozmetičkim salonima depilacija se generalno smatra niskorizičnom procedurom, ali rizik od iritacija ili infekcija može postojati ukoliko se ne poštuju osnovna pravila higijene, ako se koriste nesterilni instrumenti ili ako se koža ne neguje pravilno nakon tretmana.

Tokom depilacije voskom dlaka se uklanja iz korena, što dovodi do privremenog narušavanja površinskog sloja kože. Zbog toga koža može kratkotrajno biti osetljivija i podložnija spoljašnjim uticajima i bakterijama. U retkim slučajevima, posebno kod nepravilne higijene ili neadekvatne nege, može doći do iritacija, folikulitisa (upale folikula dlake) ili površinskih infekcija kože.

Posebno kod nepravilne higijene ili neadekvatne nege, može doći do iritacija Foto: Shutterstock

Kada je potreban povećan oprez?

Povećan oprez preporučuje se kod osoba sa osetljivom kožom, sklonosti ka urastanju dlačica, aknama ili postojećim dermatološkim oboljenjima. Najčešće reakcije nakon depilacije su prolazno crvenilo, blaga osetljivost i iritacija, koje obično spontano prolaze u kratkom vremenskom periodu.

Stručnjaci preporučuju da se depilacija obavlja u salonima koji primenjuju standarde higijene, uključujući upotrebu jednokratnih materijala gde je to moguće, pravilnu dezinfekciju instrumenata i poštovanje higijenskih procedura od strane osoblja.

Nakon depilacije savetuje se izbegavanje bazena, sauna, intenzivnog znojenja i direktnog izlaganja suncu u periodu od 24 do 48 sati, kako bi se smanjio rizik od iritacije i potencijalnih komplikacija. Po potrebi se mogu koristiti umirujući preparati sa pantenolom ili sličnim aktivnim sastojcima koji pomažu obnovi kožne barijere.

Ista špatula za više klijenata

Upotreba iste špatule za više klijenata i njeno vraćanje u posudu sa voskom predstavlja nepravilnu higijensku praksu jer može dovesti do unakrsne kontaminacije. Takva praksa povećava rizik od unakrsne kontaminacije.

Zbog toga se u profesionalnim uslovima preporučuje upotreba jednokratnih špatula ili metoda koje sprečavaju kontakt kontaminiranog materijala sa čistim voskom.

Iako se vosak koristi na povišenoj temperaturi, ta temperatura nije dovoljna da uništi mikroorganizme. Foto: Profimedia

Sterilizacija voska

Iako se vosak koristi na povišenoj temperaturi, ta temperatura nije dovoljna da uništi mikroorganizme. Zbog toga se ne može smatrati sterilnim sredstvom.

Ukoliko dođe do kontaminacije, bakterije ili drugi mikroorganizmi mogu preživeti u vosku, naročito ako se isti vosak koristi za više osoba ili ako se ne primenjuju higijenski standardi u radu.

Iz tog razloga, dezinfekcija radnih površina, opreme i pribora predstavlja ključni deo bezbedne prakse u kozmetičkim salonima.

Ponovna upotreba voska

Ponovna upotreba već korišćenog voska nije preporučena. Nakon upotrebe, vosak može da sadrži ostatke kože, dlake i prirodnih sekreta, zbog čega se smatra kontaminiranim.

Upotreba takvog voska može povećati rizik od iritacija i, u određenim uslovima, infekcija, posebno kod osoba sa osetljivom kožom ili narušenom kožnom barijerom.

Depilacija ne dovodi automatski do infekcija ili urastanja dlačica. Foto: Profimedia

Da li depilacija uvek izaziva infekcije ili urastanje dlačica?

Depilacija ne dovodi automatski do infekcija ili urastanja dlačica. U najvećem broju slučajeva, pravilno izvedena depilacija ne izaziva komplikacije.

Uklanjanje dlake iz korena stvara mikrootvor na koži koji se brzo zatvara. Ukoliko se poštuju higijenski standardi i preporuke za negu nakon tretmana, rizik od infekcija i urastanja dlačica je nizak.