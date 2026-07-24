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Dermatolozi ističu da je svakodnevna upotreba kreme sa SPF zaštitom najvažniji korak u prevenciji bora i preranog starenja kože

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Mnogo pažnje posvećujemo, ponekad i previše, borbi protiv bora na licu. Kupujete razne preparate, redovno ih koristimo, ali zaboravljamo jednu stvar, iako je veoma važna – posebno leti.

Kada su u pitanju bore, retinol, vitamin C i razni serumi protiv starenja obično dobijaju najviše pažnje. Ali stručnjaci ističu da nijedan od njih neće biti toliko efikasan ako svakodnevno preskočite jedan osnovni korak, zaštitu od sunca.

Novo istraživanje je pokazalo da redovna upotreba kreme sa zaštitnim faktorom za sunce (SPF) ne samo da štiti od opekotina od sunca i raka kože, već može pomoći i u usporavanju procesa starenja kože. Naučnici su otkrili da svakodnevna upotreba SPF-a smanjuje molekularna oštećenja uzrokovana ponovljenim izlaganjem UV zračenju i pomaže u očuvanju zdravlja kože, izveštava portal Woman's Health.

Zaštita od sunca najbolja je prevencija bora

Dermatolozi nas podsećaju da je čak 80 procenata vidljivih znakova starenja kože rezultat izlaganja suncu. UV zraci razgrađuju kolagen i elastin, zbog čega koža vremenom gubi čvrstinu, što dovodi do bora, pigmentacionih mrlja i opuštanja.

Dermatolozi upozoravaju da je čak 80 odsto vidljivih bora i drugih znakova starenja kože posledica svakodnevnog izlaganja UV zracima Foto: Shutterstock

Zato SPF ne treba koristiti samo za odlazak na plažu. UVA zraci, koji su glavni krivac za fotostarenje, prisutni su tokom cele godine i prolaze kroz oblake, pa čak i kroz prozorsko staklo.

Stručnjaci preporučuju svakodnevnu upotrebu kreme za sunčanje širokog spektra sa zaštitnim faktorom od najmanje SPF 30, a tokom dužeg boravka na otvorenom zaštitu treba obnavljati svaka dva sata ili češće nakon plivanja ili znojenja.

Iako dobra nega kože može pomoći u smanjenju znakova starenja, dermatolozi kažu da je prevencija daleko efikasnija od popravljanja štete.