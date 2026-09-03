Gljivice na noktima zahtevaju dugotrajno i dosledno lečenje, a prerani prekid terapije može dovesti do povratka infekcije i produžiti oporavak

Slušaj vest

Žuti, zadebljani, lomljivi ili deformisani nokti često su prvi znak gljivične infekcije noktiju, odnosno onihomikoze. Iako može delovati kao estetski problem, gljivice ne nestaju preko noći. Lečenje je često dugotrajno, a jedna od najčešćih grešaka je prekid terapije čim nokat počne da izgleda bolje. Infekcija tada i dalje može biti prisutna.

Nokat se ne oporavlja preko noći

Onihomikoza najčešće pogađa nokte na nogama, posebno nožni palac. Gljivica može izazvati promenu boje, zadebljanje, mrvljenje i odvajanje nokta od nokatnog ležišta.

Nokti rastu veoma sporo, pa čak i kada terapija zaustavi infekciju, oštećeni deo nokta ne nestaje odmah. Potrebno je vreme da novi, zdrav nokat izraste iz korena. Kod noktiju na nogama potpuni rast može trajati od devet do 12 meseci, a ponekad i duže.

Zato poboljšanje izgleda nokta ne znači da je lečenje završeno. Prekid terapije može omogućiti preostaloj gljivici da izazove novu infekciju.

Gljivica može izazvati promenu boje, zadebljanje, mrvljenje i odvajanje nokta od nokatnog ležišta Foto: Shutterstock

Najčešća greška: „Nokat izgleda bolje, mogu da prestanem“

Prerani prekid terapije može nepotrebno produžiti lečenje. Kod pojedinih antifungalnih lekova važno je završiti preporučeni tok terapije čak i kada se simptomi povuku. Na primer, kod oralnog terbinafina lekar određuje trajanje terapije u zavisnosti od zahvaćenog nokta i drugih okolnosti.

Kod lokalnih preparata, poput antifungalnih lakova, terapija može trajati šest do 12 meseci, a poboljšanje se često primećuje tek nakon nekoliko meseci. Cilj nije samo da nokat izgleda bolje, već da se ukloni infekcija i omogući rast zdravog nokta.

Nije svaka promena na noktu gljivica

Promene na noktima mogu nastati i zbog povreda, psorijaze ili drugih bolesti. Zbog toga dermatolog po potrebi može uzeti uzorak nokta ili materijala ispod njega i poslati ga na analizu.

Pravilna dijagnoza je važna jer pogrešan tretman može značiti mesece terapije koja neće rešiti pravi uzrok problema.

Lečenje zahteva strpljenje i doslednost

Terapija zavisi od proširenosti infekcije i dela nokta koji je zahvaćen. Kod blažih oblika mogu se koristiti lokalni antifungalni lekovi, poput lakova, rastvora ili krema, dok se kod težih infekcija primenjuju oralni lekovi. Ponekad se kombinuju različiti pristupi.

Važno je terapiju sprovoditi redovno i dovoljno dugo. Uz to, nokte treba održavati kratkim i čistim, dobro sušiti stopala nakon pranja i redovno menjati čarape i obuću. Ako postoji gljivična infekcija kože stopala, odnosno atletsko stopalo, važno je lečiti i nju kako se infekcija ne bi vratila na nokte.

Nokat poprima žutu, belu ili braon boju, dolazi do njegovog zadebljanja, mrvljenja i odvajanja od ležišta Foto: Shutterstock

Kako sprečiti povratak gljivica?

Atletsko stopalo može se proširiti na nokte, pa je važno istovremeno tretirati sve zahvaćene delove stopala. U zajedničkim tuševima, bazenima i svlačionicama preporučuje se nošenje zaštitne obuće.

Ne treba deliti grickalice, makaze, turpije, peškire ili cipele sa drugima, a pribor za nokte treba redovno čistiti i dezinfikovati. Ako idete na pedikir, birajte salon koji vodi računa o higijeni i sterilizaciji pribora.

Prirodno ne znači i efikasno

Sirće, soda bikarbona, eterična ulja i beli luk često se preporučuju kao kućni lekovi za gljivice na noktima. Međutim, iako su neke od ovih supstanci pokazale antifungalno dejstvo u laboratorijskim uslovima, nema dovoljno dokaza da mogu izlečiti infekciju noktiju. Koncentrovano sirće i eterična ulja mogu izazvati i iritaciju kože.

Najveći problem nastaje kada se zbog ovakvih metoda odloži odgovarajuće lečenje i infekcija nastavi da napreduje.

Strpljenje je deo terapije

Gljivice na noktima ne mogu se rešiti za nekoliko dana. Najvažnije je potvrditi da je reč o gljivičnoj infekciji, izabrati odgovarajuću terapiju i pridržavati je se dovoljno dugo.