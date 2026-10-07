Ove navike noću ubrzavaju starenje kože: 5 grešaka koje pravite pred spavanje
Tokom dana koža je izložena suncu, vetru, zagađenju i šminki, pa je noć važna za njen oporavak. Dobar san i pravilna večernja nega mogu doprineti očuvanju zdrave i mladalačke kože.
– Vaša koža se tokom noći nalazi u fazi oporavka. Za razliku od dana, kada se znojite i koža je izložena brojnim spoljašnjim uticajima, tokom noći proizvodi za negu mogu bolje da se apsorbuju – kaže dermatolog dr Dirdre Huper.
Ipak, pojedine navike tokom večernje nege mogu narušiti zaštitnu barijeru kože i izazvati iritaciju.
Ne perete lice pre spavanja
Iako ste umorni, ne bi trebalo da preskačete večernje umivanje. Blago sredstvo za čišćenje uklanja višak sebuma, prljavštinu, šminku i zagađenje koje se tokom dana nakuplja na koži.
Višak sebuma u kombinaciji sa mrtvim ćelijama kože može začepiti pore i doprineti pojavi akni.
Odustajete od retinoida zbog blage iritacije
Retinoidi i retinol mogu podstaći proizvodnju kolagena, ublažiti fine linije i ujednačiti ten. Međutim, u početku mogu izazvati suvoću, crvenilo, peckanje i ljuštenje.
Ako se pojavi blaga iritacija, napravite pauzu od noć ili dve, a zatim nastavite sa manjom količinom. Retinoide je najbolje koristiti uveče, uz obaveznu dnevnu zaštitu od sunca.
Preskačete hidratantnu kremu
Nivo hidratacije kože može opadati tokom popodneva i večeri, zbog čega je hidratantna krema važan deo večernje rutine.
Sastojci poput ceramida, glicerina i hijaluronske kiseline mogu pomoći da koža ostane hidrirana, meka i elastična. Hidratantna krema može ublažiti i suvoću izazvanu retinoidima.
Koristite vitamin C uveče
Vitamin C je antioksidans koji može pomoći u zaštiti kože od slobodnih radikala nastalih tokom dana, pa ga stručnjaci preporučuju u jutarnjoj rutini.
Za večernju negu može se koristiti vitamin E, koji takođe ima antioksidativna svojstva i može doprineti hidrataciji kože.
Prečesto koristite piling
Preterano trljanje kože ili često korišćenje pilinga može izazvati iritaciju..
Hemijski pilinzi sa alfa-hidroksi kiselinama, poput glikolne kiseline, mogu pomoći u uklanjanju mrtvih ćelija i podstaći proizvodnju kolagena. Ako ih prvi put koristite, počnite jednom nedeljno i pratite reakciju kože.
Izvor: Everydayhelt.com/Zdravlje.Kurir.rs