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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Večernja nega može pomoći koži da se oporavi, ali pogrešne navike mogu narušiti njenu zaštitnu barijeru i izazvati iritaciju

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Tokom dana koža je izložena suncu, vetru, zagađenju i šminki, pa je noć važna za njen oporavak. Dobar san i pravilna večernja nega mogu doprineti očuvanju zdrave i mladalačke kože.

– Vaša koža se tokom noći nalazi u fazi oporavka. Za razliku od dana, kada se znojite i koža je izložena brojnim spoljašnjim uticajima, tokom noći proizvodi za negu mogu bolje da se apsorbuju – kaže dermatolog dr Dirdre Huper.

Ipak, pojedine navike tokom večernje nege mogu narušiti zaštitnu barijeru kože i izazvati iritaciju.

Ne perete lice pre spavanja

Iako ste umorni, ne bi trebalo da preskačete večernje umivanje. Blago sredstvo za čišćenje uklanja višak sebuma, prljavštinu, šminku i zagađenje koje se tokom dana nakuplja na koži.

Višak sebuma u kombinaciji sa mrtvim ćelijama kože može začepiti pore i doprineti pojavi akni.

Večernje umivanje uklanja nečistoće i višak sebuma, čime se sprečava zapušavanje pora i pojava akni Foto: Shutterstock

Odustajete od retinoida zbog blage iritacije

Retinoidi i retinol mogu podstaći proizvodnju kolagena, ublažiti fine linije i ujednačiti ten. Međutim, u početku mogu izazvati suvoću, crvenilo, peckanje i ljuštenje.

Ako se pojavi blaga iritacija, napravite pauzu od noć ili dve, a zatim nastavite sa manjom količinom. Retinoide je najbolje koristiti uveče, uz obaveznu dnevnu zaštitu od sunca.

Preskačete hidratantnu kremu

Nivo hidratacije kože može opadati tokom popodneva i večeri, zbog čega je hidratantna krema važan deo večernje rutine.

Sastojci poput ceramida, glicerina i hijaluronske kiseline mogu pomoći da koža ostane hidrirana, meka i elastična. Hidratantna krema može ublažiti i suvoću izazvanu retinoidima.

Koristite vitamin C uveče

Vitamin C je antioksidans koji može pomoći u zaštiti kože od slobodnih radikala nastalih tokom dana, pa ga stručnjaci preporučuju u jutarnjoj rutini.

Vitamin C je moćan antioksidans koji, prema stručnjacima, može pomoći u smanjenju hiperpigmentacije, ujednačavanju tena i zaštiti kože od UV oštećenja Foto: Shutterstock

Za večernju negu može se koristiti vitamin E, koji takođe ima antioksidativna svojstva i može doprineti hidrataciji kože.

Prečesto koristite piling

Preterano trljanje kože ili često korišćenje pilinga može izazvati iritaciju..