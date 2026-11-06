Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Losion je bolji izbor za blago suvu kožu, dok puter za telo pruža intenzivniju zaštitu veoma suvoj i ispucaloj koži

Slušaj vest

Kada stigne hladnoća, koža postaje suvlja, zategnuta i sklona perutanju. Zato se nameće pitanje: da li je zimi bolji losion ili masna krema popularno kao "buter" za telo? Oba hidriraju kožu, ali imaju različitu namenu i ne pružaju isti stepen zaštite.

Izbor zavisi od stepena suvoće kože. Losion je bolji za blago suvu kožu, dok je puter namenjen veoma suvoj, gruboj i ispucaloj koži. Za najbolji efekat, dermatolog savetuje kombinovanje oba proizvoda.

Losion za telo ili puter za telo: Koja je razlika?

Dr Karuna Malhotra, kozmetolog i specijalista za kožu, objašnjava da se losion uglavnom sastoji od vode i manje količine ulja. Lako se razmazuje, brzo upija i hidrira kožu, ali kraće zadržava vlagu.

Buter za telo sadrži uglavnom ulja i butere, gušće je teksture i stvara zaštitni sloj koji sprečava gubitak vlage. Zbog toga je pogodniji za delove tela koji su posebno suvi, poput laktova, kolena i peta.

Zašto koža postaje suvlja zimi?

- Suv zimski vazduh izvlači vodu iz vaše kože, a kožna barijera slabi - kaže dr Malhotra.

Studija iz 2022. godine, objavljena u časopisu Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, pokazala je da se gubitak vode kroz kožu smanjuje za 22,15 odsto od zime do leta, dok se površinska hrapavost smanjuje za 34,29 odsto.

To znači da hladni meseci predstavljaju dodatni izazov za kožnu barijeru, zbog čega je važno redovno hidrirati kožu i birati odgovarajuće preparate.

Kako deluje hidratantna krema?

Dr Malhotra objašnjava da hidratantni proizvodi deluju na tri načina:

Humektanti, poput glicerina, privlače vodu u kožu.

Emolijensi, poput masnih kiselina i ceramida, zaglađuju kožu i popunjavaju prostor između ćelija.

Okluzivi, poput ši butera, kakao putera i vazelina, stvaraju zaštitni sloj koji usporava gubitak vode.

Buter za telo, sporije se upija, može ostaviti mastan osećaj i začepiti pore kod osoba sa kožom sklonom aknama Foto: Shutterstock

Kombinacija ovih sastojaka pomaže u očuvanju vlažnosti i jačanju prirodne zaštitne barijere kože.

Koji proizvod odgovara vašem tipu kože?

Dr Malhotra savetuje da izbor prilagodite stepenu suvoće i potrebama kože:

Blago suva koža: losion.

losion. Masna koža i koža sklona aknama: lagani losion.

lagani losion. Veoma suva i perutava koža: buter za telo.

buter za telo. Grubi laktovi, kolena i pete: buter za telo.

buter za telo. Osetljiva koža: proizvodi bez mirisa.

proizvodi bez mirisa. Koža sklona ekcemu: konsultujte se sa dermatologom, jer su guste kreme i masti često bolji izbor. Nedostaci losiona i butera za telo

Iako oba proizvoda pomažu u nezi kože, imaju i određene nedostatke.

Losion: Potrebno ga je češće nanositi, a pojedini proizvodi sadrže alkohol i mirise koji mogu iritirati suvu kožu.

Potrebno ga je češće nanositi, a pojedini proizvodi sadrže alkohol i mirise koji mogu iritirati suvu kožu. Buter za telo: Sporije se upija, može ostaviti mastan osećaj i začepiti pore kod osoba sa kožom sklonom aknama.

Zato nije neophodno da koristite najgušći preparat na celom telu. Važno je da ga prilagodite potrebama pojedinih regija.

Losion za telo potrebno je češće nanošenje, a pojedini proizvodi sadrže alkohol i mirise koji mogu iritirati suvu kožu Foto: Shutterstock

Kako ih pravilno koristiti zimi?

- Nanesite proizvod u roku od tri minuta nakon kupanja mlakom vodom, dok je koža još blago vlažna. Tako ćete zadržati vlagu - savetuje dr Malhotra.

Njeni saveti za zimsku negu kože su:

Ujutru nanesite losion na celo telo.

Uveče koristite buter na veoma suvim delovima.

Birajte proizvode sa ceramidima, glicerinom, ureom ili ši buterom.

Izbegavajte jake mirise koji mogu dodatno iritirati osetljivu kožu.

Tuširajte se kraće i mlakom vodom, jer vruća voda uklanja prirodna ulja sa kože. Kada posetiti dermatologa?

Ako koža puca, krvari ili intenzivno svrbi, ne treba se oslanjati samo na hidratantne preparate. Pregled se preporučuje i ako imate crven i ljuspav osip koji ne prolazi za jednu do dve nedelje ili ako se suvoća ne povlači uprkos redovnoj hidrataciji.