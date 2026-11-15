Med bi mogao da ima važniju ulogu u zaštiti kože nego što se dosad pretpostavljalo

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Med, poznat po antibakterijskim, antioksidativnim i protivupalnim svojstvima, mogao bi da ima još jednu važnu primenu - zaštitu ćelija kože od štetnog dejstva ultraljubičastog (UV) zračenja. Istraživači sa Univerziteta u Sasariju, u Italiji, otkrili su da livadski med može da ojača prirodne odbrambene mehanizme ćelija kože i utiče na procese povezane sa njihovim starenjem.

UV zračenje ubrzava starenje kože i izaziva oštećenja ćelija koja mogu doprineti nastanku raka kože. Naučnici su zato ispitivali da li med, koji se već koristi u medicinskim preparatima za saniranje opekotina i rana koje teško zarastaju, može da pomogne ćelijama da se izbore sa posledicama izlaganja sunčevom zračenju.

U laboratorijskom eksperimentu istraživači su uzgajali matične ćelije kože, fibroblaste i keratinocite u posebnom bioreaktoru koji oponaša uslove u ljudskoj koži. Deo ćelija tretiran je jednoprocentnim rastvorom livadskog meda tokom 48 sati pre izlaganja UV zračenju, dok ostale ćelije nisu dobijale takav tretman.

Manje znakova ćelijskog starenja

Rezultati su pokazali da su ćelije tretirane medom imale izraženiju antioksidativnu aktivnost i povoljnije odgovarale na stres izazvan UV zračenjem. Kod matičnih ćelija povećana je aktivnost gena povezanih sa njihovom sposobnošću obnavljanja, dok je smanjena aktivnost gena povezanih sa starenjem.

Istraživači su uočili i smanjeno oslobađanje azot-monoksida, kao i promene u aktivnosti gena koji učestvuju u zaštiti od stresa i kontroli ćelijskog umnožavanja.

Med je pomogao ćelijama kože da uspostave zdraviju ravnotežu nakon izlaganja UV zračenju Foto: Ground Picture/Shutterstock

- Posebno je zanimljivo što je med, izgleda, pomogao ćelijama da uspostave zdraviju ravnotežu nakon izlaganja UV zračenju. Umesto da podstiče preteranu reakciju obnavljanja, podržavao je zaštitne mehanizme, uz kontrolu procesa ćelijske obnove - objasnila je istraživačica Fikije Fulja Kavak.

Med nije zamena za SPF

Naučnici naglašavaju da su rezultati dobijeni isključivo u laboratorijskim uslovima, a ne ispitivanjem na ljudima. Zato još nema dokaza da nanošenje meda na kožu pruža zaštitu od UV zračenja, niti on može da zameni preparate sa zaštitnim faktorom.