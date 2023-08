KAKAV JE ZAISTA KVALITET ŠMINKE KOJU KORISTIMO? Novi serijal na HBO otkriva 7 kontroverznih sastojaka kozmetičkih proizvoda

Dokumentarni serijal „Not so pretty“ u produkciji HBO na mala vrata započeo je temu kvaliteta kozmetičkih proizvoda koji se danas plasiraju širom sveta ženama, devojkama ali sve češće i devojčicama koje, u želji da imitiraju razne njima drage influensere, sve ranije kreću sa šminkanjem, manikirima, pedikirima i generalno upotrebom proizvoda koji su uglavnom namenjeni starijoj koži.

Iako neki osporavaju serijal „Not so pretty“ najviše zbog upotrebe testemonijala ljudi koji su uvereni da su im određeni proizvodi naneli štetu za zdravlje, ipak postoji i druga strana medalje. U seriji govore i stručnjaci iz raznih instituta koji rade upravo na ustanovljavanju štetnosti sastojaka koji se nalaze u raznoraznim proizvodima široke potrošnje, ali geolozi i epidemiolozi koji dodatno objašnjavaju uticaj određenih kozmetičkih proizvoda ljudsko zdravlje, ali i okolinu.

Talk kao pokretač promena

Kada je u pitanju koža, najveći problem je postojanje talka u bebi puderu za telo. Već je odavno poznato da je kompanija najpoznatija po proizvodnji i prodaji bebi pudera izgubila parnicu protiv hiljade ljudi jer je dokazano da su znali da njihov proizvod uz talk sadrži i čestice azbesta. Sporna kompanija objavila je da je prestala da koristi talk tako da je taj problem delimično rešen. Međutim, osim u puderu, talk koristi i u proizvodnji praškastih proizvoda za šminkanje, poput senki, rumenila i kamenih pudera. Stručnjaci koji govore u dokumentarnom serijalu napominju da je neophodno da prilikom kupovine ovakvih proizvoda prvo proverite sastojke, te da ako sadrže talk, ipak odaberete drugu marku jer na tržištu postoji dosta osešćenih kompanija koje ne koriste štetne sastojke u proizvodnji svojih proizvoda.

Slučaj farmaceutske kompanije koja je svesno koristila kancerogen materijal u svom proizvodu, i to decenijama prodavala, podstakao je stručnjake da ispitaju sastav drugih proizvoda, te vam otkrivamo dodatnih 6 najštetnijih kojih bi trebalo da se klonite.

Parabeni

Parabeni su vrsta konzervanasa koji se koriste u proizvodnji kozmetike i služe da spreče i uspore mikrobiološku kontaminaciju proizvoda (obično na listi sastojaka počinju sa rečima poput methyl-, butyl-, i propyl-paraben). Brojne studije utvrdile su da njihovo višegodišnje korišćenje može da ima negativan uticaj na reproduktivne organe kod muškaraca ali sa izazove nastanak malignog melanoma (zloćudni rak kože).

Zbog svih rizika koji upotreba parabena mogu da nose, godinama unazad udruženja potrošača lobiraju za donošenje regulative za zabranu njegovog korišćenja u kozmetici, pogotovu kod dece mlađe od 3 godine zbog izrazite propusnosti njihove kože i nerazvijemog imuniteta. Za sada se to dogodilo samo u zemljama Evropske Unije, ali ne i u ostatku sveta.

Sulfati

Sulfati su agensi koji uklanjaju prljavštinu i masnoće i stvaraju penu prilikom korišćenja šampona i sapuna. Postoji preko 100 različitih vrsta, neka su sintetička dok neka nastaju iz prirodnih izvora, poput kokosovog ili palminog ulja. Osim što će brzo da vam isperu farbu s kose, sulfati mogu da izazovu iritaciju kože i očiju. Sreća, danas postoji na stotine vrsta šampona i sapuna koji ne koriste sulfate i to za sve tipove kose. Jedina razlika je što nećete imati puno pene prikom pranja kose, ali će vam kosa podjednako biti čista, a vaše zdravlje zaštićeno.

Jedinjenja aluminijuma

Ova jedinjenja se nalaze u antipespirantima i sprečavaju da znoj iz znojnih žlezda dođe do površine kože. Studija sprovedena 2005. godine ustanovila je da je stalna aplikacija antiperspiranata koji sadrže aluminijum hlorid povezana sa povećanjem ćelija raka dojke zbog sposobnosti ovog jedinjena da imitira estrogen u telu. Iako studija do danas nije osporena, još uvek nije doneta jednoglasna odluka o uticaju aluminijumskih jedinjena na nastanak raka dojke. Dok se struka ne usaglasi, na tržištu ima mnogo proizvoda za regulisanje mirisa tela koji su ne sadrže jedinjenja aluminijuma.

Ftalati

Ftalati su grupa hemikalija koja se nalazi u svemu, od plastike do kozmetike, najviše u lakovima za nokte i spreju za kosu. Mnoge studije ukazuju da su ftalati endokrini disruptori, i da mogu da izazovu štetu reproduktivnom sistemu. I za ova jedinjenja ne postoji jasan stav struke, jer, prema izveštaju FDA (Američke Federalne Agencije za kontrolu hrane i lekova) do sada nema dovoljno naučnih dokaza koji dokazuju njihovu štetnost. Međutim, dok se čeka konačna odluka, većina velikih kozmetičkih kompanija (Revlon, L'Oréal, Johnson & Johnson, and Unilever) je eliminisalo ftalate iz svojih proizvoda, dok ostale rade na tome.

Triklosan

Triklosan ima antimikrobna svojstva i decenijama se koristi u proizvodima za ličnu negu i kao pesticid. Proizvodi koji koristite svaki dan koji sadrže triklosan su pasta za zube i sapun za telo. Do danas je sprovedeno dosta studija koje su povezale triklosan sa bolestima poput fibroze jetre, raka i endokrinom disrpucijom. Iako je većina studija sprovedena na životinjama, a ne ljudima, dokazano je da se triklosan lako absorbuje u telu i može se detektovati u urinu.

Mineralna ulja

Mineralna ulja su hidrantni agensi koji se dobijaju iz nafte. Osim nihovog porekla, studija sproveneda 2011. godine otkrila je da su mineralna ulja najveći zagađivač u ljudskom telu. Naučnici su zaključili da je prisustvo masnog tkiva kod ljudi najverovatnije povezano sa akumulacijom ovih minerala putem upotrebe kozmetičkih proizvoda. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija klasifikuje minimalno rafinisana mineralna ulja kao kancerogene za ljude, dok smatra da visokorafinisana mineralna ulja, koja se koriste u kozmetici, nisu štetna za ljude. Kako ne biste razmišljali da li proizvodi koji koristite sadrže štetna mineralna ulja ili ne, najsigurnije je da pređete na proizvode na bazi argana, kamilice i semena grožđa, koji su dostupni u svim prodavnicama.

Ako i dalje niste sigurni da li su proizvodi koji koristite bezbedni ili ne, svetska organizacija Environmental World Group napravila je sajt sa bazom podataka svih kozmetičkih proizvoda gde možete da proverite njihov sastav, ali i da li su i na koji način štetni za vaš organizam.

Kurir.rs / Allure