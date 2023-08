ZAŠTO NASTAJU STRIJE I DA LI IH JE MOGUĆE UKLONITI? Otkrivamo najbolja rešenja za problem koji ima 90 % ljudi

Strije nastaju prilikom brzog istezanja i skupljanja kože, i veoma su uobičajena pojava kod žena ali i muškaraca. Podaci ukazuju da skoro 90 odsto ljudi na svetu ima strije, u manjem ili većem obliku. Najčešće se javljaju tokom ili nakon trudnoće, u pubertetu, pri promeni telesne težine ili zbog upotrebe steroida, zbog kojih dolazi do naglog širenja kože.

Strije nastaju usled smanjenja elastičnosti kože, kada dođe do pucanja elastičnih vlakana u srednjem sloju kože (dermisu). Ta vlakna se više ni na jedan način ne mogu spojiti i zbog toga su strije trajne. One izgledaju kao brazde, a mogu biti različite širine i dubine, što zavisi od intenziteta rastezanja kože. Mogu biti ružičaste, crvene, a vremenom mogu da postanu i ljubičaste. Kada se tek pojave, mogu da izazivaju kratkotrajan svrab i peckanje. Nakon nekog vremena one se izravnaju sa površinom kože i postaju nekoliko nijansi svetlije od prirodne boje kože, zbog čega su uvek vidljive.

Strije su u potpunosti bezazlene, i s mediciske tačke gledišta nema razloga za njihovo lečenje. I dok nekim ljudima ne smeta njihova pojava, neki ne vole da vide linijice po svojoj koži i žele da ih se reše, najviše zbog lepšeg izgleda kože ali i samopouzdanja.

Međutim, postoje genetski poremećaji koji mogu da izazovu pojavljivanje strija, kao što je Kušingov sindrom, poremećaj zbog kojeg telo proizvodi previše kortizola, koji je poznat kao hormone stresa, a dugotrajno povišeni nivoi kortizola mogu oslabiti elastična vlakna u koži, što dovodi do strija. Marfanov sindrom i Ehlers-Danlosov sindrom, dva poremećaja vezivnog tkiva u telu, takođe slabe kožu, što može dovesti do pojave strija.

4 efikasna načina za uklanjanje strija

Važno je da znate da ne postoji magično rešenje za uklanjanje strija i nijedno nije zagarantovano. Ali ako želite da pokušate da ih umanjite, možete da probate nešto od sledećih opcija:

Kreme sa retinoidima za strije

Microneedling metode

Lasersko obnavljanje kože

Vaskularni laserski tretman

Pre primene bilo koje od navedenih metoda, morate da se posavetujete sa dermatologom koja opcija bi bila dobra ali i bezbedna za vas. Nikako nemojte donositi odluku na svoju ruku.

Najbolje je sprečiti a ne lečiti

Iako ne postoje naučni dokazi koji bi potvrdili bilo kakvo rešenje za nastavak strija, dermatolozi savetuju da je stalna hidratacija organizma i mazanje kože tela hidrantnim mlekom, pogotovu tokom trudnoće, najbolji način da se održi elsatičnost kože, a samim tim i spreči nastanak strija. Hidratacija podrazumeva stalni unos dovoljne količine tečnosti u organizam i smanjenje unosa soli, dok je hidrantna mleka neophodno nanositi najmanje dva puta na dan.

Izvor: Everyday Health/ Vanesa Marčeta