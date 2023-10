SMOKVE JE OBOŽAVALA I KLEOPATRA: Napravite masku od ovog lekovitog voća

Da biste napravili ovu masku u kućnoj radinosti potrebna vam je samo jedna voćka.

Isecite zrelu smokvu na pola, panjenu unutrašnjost sastružite nožem u činiju. Zatim tu sočnu masu izgnječite viljuškom dok ne dobijete glatku smesu. Maska je odmah spremna za upotrebu.

Nanesite je naprethodno dobro očišćeno lice i ostavite pet minuta da deluje. Isperite je prvo toplom, a zatim hladnom vodom. Posle toga namažite lice hidratantnom kremom. Ponavljajte tretman dva puta nedeljno, a rezultati će biti vidljivi već nakon trećeg puta.

Tradicionalan lek Ova maska nije ništa novo. Od davnina se smokve koriste kao lek za kožna oboljenja (npr. za bradavice). Poznato je da sok od smokve ima antiseptičko, fungicidno i dezinfekciono dejstvo i koristi se u vidu premaza ili obloga. Smokva je i najspominjanija biljka u Bibliji. U ovom slatkom i sočnom voću su uživali i naši preci. Simbol su plodnosti i ljubavi. Smokvama se pripisuju i afrodizijačna svojstva. Sve blagodeti smokve * Za savršenu kožu u doručak uvrstite smokve jer su, osim toga što sadrže velike količine karotina, i bogat izvor vitamina C i B i minerala koji štite kožu od sunca i podmlađuju je. * Sveže smokve sadrže do 80 odsto vode i spadaju u voće s najvećim sadržajem prirodnih šećera. To ih čini izvrsnim izvorom energije i stimulatorom, a one nas budnijima i svežijima. * Ovo niskokalorično i ukusno voće idealno je za regulaciju probave, smanjenje holesterola u krvi, a kako sadrži triptofan, potpomaže dobar san i pospešuje cirkulaciju. Pozitivno deluje na imunološki sistem, a novija istraživanja pokazuju da je smokva korisna u borbi protiv malignih bolesti.

* Sočna i slatka ova voćka obiluje brojnim vitaminima i mineralima, fitonutrijentima i antioksidansima. Smokve su bogate vitaminima B grupe, beta-karotenom, vitaminom C, gvožđem, bakrom, kalcijumom, kalijumom. Smokve su bogate vlaknima i to ih čini odličnim regulatorima probave. * Jedan od najpoznatijih narodnih recepata kome se pripisuje da leči brojne tegobe, među kojima su i loša probava, problemi sa želucem, neplodnost - su kombinacija maslinovog ulja i smokvi. U staklenu teglu poređajte suve smokve, prelijte maslinovim uljem do vrha, a potom zatvorite i stavite u frižider. Nakon 40 dana svakog dana uzimajte pre jela po 1 smokvu sa maslinovim uljem. * Smokve se beru dva puta godišnje. Prva berba je u junu. Druga berba je bogatija, počinje krajem avgusta, a traje do jeseni. Poslednji plodovi mogu da se uberu i u novembru. * Sveže smokve se odlično zamrzavaju, samo ih prethodno treba osušiti čistom pamučnom krpom. Preporučuje se da se smokve iseku na režnjeve i tako zamrznu jer će odmrznute zadržati lep, dekorativan oblik. U zamrzivaču se čuvaju najduže četiri meseca, pa ih treba potrošiti oko novogodišnjih praznika. Svečanim trpezama daće posebnu notu šika. (Izvor: Zdravaiprava.rs / Kurir.rs)