"NIJE SVAKO ZA ISTU HALJINU, KAMOLI ZA ISTI TRETMAN" Dr Marijana Tubić otkriva najveće zamke pre odlaska na estetski zahvat

- Ajde kad pričamo o lepoti, sve to nekako danas i odjednom bilo nešto individualno i specifično se vezalo za određene dobne populacije, odnosno za određene starosne strukture, ali negde što se mi trudimo i kroz našu ordinaciju da vodimo žene jeste da sinonim lepote bude jedna žena koja je lepa, negovana, ali onako apsolutno, maksimalno u granicama prirode. Što bi značilo da to bude jedna žena koja ima lepu, negovanu kožu, jer mislim da zaista jedna lepa, negovana koža odaje utisak jedne posebne dame. Zaista nikad nisam bila, čak ni na početku svoje karijere, kada su oni biopolimeri i usne bili mnogo aktuelni i atraktivni, nikad nisam bila pobornik tog predimenzioniranog izgleda u smislu velikih jagodica, velikih usana i nekako se zaista trudim da kroz svoj rad u prethodnih 10 godina budem neko ko je na temi lasera, na temi zdrave kože, jer zaista staviti te filere previše, usne u jagodice, a da nemate negovanu kožu, to je kao da ste se našminkali, a niste se umili. Sve se više vraća, čini mi se, kroz populaciju srednjih godina, tu moju, ali ne mogu reći baš za mlađe, onaj trend i lepota koja je bila iz vremena naših baka, da imamo jednu lepu, negovanu damu na ulici - kaže dr Tubić.

A kada je estetska medicina generalno u pitanju šta je trenutno in? Devojke, žene, kada dolaze kod vas, šta najčešće traže? Je li to možda korekcija nosa, jagodica, kapaka, famozni cat eyes i ne znam, svi ti strani neki izrazi koji su se odomaćili kod nas?

- Kod mene nije, ja sam baš ono što pričam, mislim da ono što propagirate, takve pacijente imate. Ono što je najtraženije kod nas jesu laseri, odnosno popravak kvaliteta kože, odnosno taj čuveni Morfeus 8, hirurški lifting lica. Tako da sam negde sigurna da ono što lekari propagiraju, da se to i traži. Odnosno, jako mislim da se može uticati na te svetske trendove, što ti kažeš, cat eye-a, onih čuvenih Russsian lipsa. Svi koji smo bili u Rusiji nismo puno videli devojke tako izgledaju, baš naprotiv. Tako da su kod nas negde najtraženiji laseri, onda posle toga negde idu fileri i botoks. Nos prepuštam hirurzima, a o cat eyes-u nema baš neko visoko mišljenje.

Ajmo da pričamo malo o tim kosim očima. Masovno devojke danas to rade, dosta njih, bar ovde u Beogradu, imam prilike da vidim, izgledaju slično. Gde greše?

- Pa baš mislim da je ta osnovna greška u estetskoj medicini danas voditi se svetskim trendovima. Ja kad sam prvi put videla tu opciju cat eye i velikih jagodica, bilo je recimo negde u Parizu 2019. na nekom kongresu, kad su se pojavile neke Ruskinje. Ja sam bila ubeđena da nikada neće doći taj trend u Srbiju, međutim došao je. Mislim da se prate trendovi, odnosno sigurna sam da moje lice, tvoje lice, nekog trećeg i petog nije stvoreno za istu proceduru. Kao što mislimo svi stvoreni je za istu haljinu, mora se pratiti kakva je anatomija. Praćenje trendova. Druga greška jeste ići od lekara do lekara prateći cenu. U suštini mislim da je neophodno posvetiti se jednom čoveku ili možda njih dvoje ako ne rade baš sve procedure koji će na duže staze praviti rezultate. Jer apsolutno nije moguće očekivati da smršaš za tri dana i da izgledaš kao top model, niti je moguće očekivati, niti je zdravo i normalno za kožu, a čak negde mislim i za psihu, da za 24 sata napraviš jednu novu osobu. Nisam pobornik te vrste estetike, zaista.

Sarađuješ i sa muškarcima, zapravo pacijenti su i muškarci. Kada dođu, šta najčešće traže?

- Negde na početku moje karijere muškarci su bili tabu. Međutim, sad je sve više njih u našoj ordinaciji. Ono što su mi najtraženije procedure jesu laserske epilacije, verovali ili ne. Negde i muškarcima smetaju neželjene dlačice, a druga stvar, prvo što pitaju, jeste šta ne boli, a u odnosu na depilaciju, epilacija je zaista bezbolna. Potom botoks, ali botoks za hiperhidrozu, odnosno povećano znojenje. I oni su neko ko voli Morfeus, zato što Morfeusom dobijaju taj lifting bez prevelike promene. Ja zaista opet nemam tip muškaraca koji žele da izgledaju kao Ken, nego su tu neki ljudi koji vode računa o sebi, o svom zdravlju, pa u sklopu toga i svom izgledu.

Za kraj, neki od naših gledalaca koji su pratili ovaj naš razgovor i kažu, ok, živim u Beogradu ili bilo gde u Srbiji, ovo što Marijana priča zvuči mi super, ali mi je daleko. Kako da se odluče kod kog doktora da odu? O čemu da vode računa? Nažalost, svi znamo da je u proteklom periodu bilo puno i tih, da kažemo, nadrilekara, da ima i priučenih ljudi koji se bave estetskom medicinom. Kako da odaberu pravo stručno lice kod koga će otići?

- Znači, ono prvo što treba da odaberete jeste da je neko lekar ili stomatolog. Znači, nije to moj izbor, to je po zakonu Republike Srbije. Druga stvar je da vas neko radi u ordinaciji. Molim vas, nemojte da dozvolite da vas vode u čekaonicu, u frizerski salon na stolici i pratite rad tog čoveka. Odnosno, ispratite šta je neko radio, gde se neko edukovao i gde je završio medicinski fakultet. To su prve stvari o kojima treba voditi računa. Vodite računa i o ceni. Negde u Srbiji su svima transparentne cene da možete saznati preko apoteka koja je okvirna cena nekog nabavnog materijala. I ako neki filer ili botoks se prodaje po ceni ispod te, apsolutno nećete dobiti nešto što je kvalitetno. A nešto što nije kvalitetno, možda neće napraviti problem na prvo injektovanje. Ali posle par godina zaista vidimo ozbiljne komplikacije da ti materijali izmigriraju ili da se naprave alergijske reakcije. Čak smo imali u našem udruženju vodila se jedna debata, odnosno imali smo prikaz slučajeva koliko je bilo ozbiljnih životno ugrožavajućih komplikacija. Ja znam da vama kada odete na botoks nemojte ni pomisliti da može da vam se lice izobliči i da dobijete takvu reakciju od koje vas životno spašavaju u Urgentnom centru. Ali zaista te stvari smo imali. Ja negde apelujem na ljude, molim vas da to bude ordinacija, da bude lekar. Ne kažem da se komplikacije ne mogu desiti kod lekara. Može, ali kada ste kod nekog ko je stručno lice, ko to ume da sanira i prepozna, u sigurnim ste rukama.

