KAKO SPREČITI URASTANJE DLAČICA? Obratite pažnju na bikini zonu gde nastaju i UPALE ŽLEZDA

Ukoliko imate potrebu da se često depilirate, verovatno ste do sada mnogo puta imali problema sa neprijatnim svrabom kože i crvenim flekama koje nastaju nakon upotrebe brijača, naročito ako vam je koža osetljivija. Osobe sa nežnijom kožom često mogu uočiti i sitne, crvene bubuljce koje svrbe. Ovo je verovatno znak da imate problem sa uraslim dlačicama.

Ove situacije su obično ezopasne, odnosno to samo znači da jedna od dlačica ima problem sa rastom. Međutim, u slučaju da se na bikini zoni i oko vagine pojave veće izrasline, najbolje je razgovarati sa dermatologom ili ginekologom, jer može da se radi o upali žlezda.

Zbog čega su urasle dlačice češće na bikini zoni?

Dlačice mogu da urastu i bez depilacije jer jednostavno rastu pod pogrešnim uglom i ne mogu da izbiju na površini kože. Posebno ovako rastu nakon brijanja jer se često uvijaju i rastu u stranu prema folikulu dlake. Kada se to dogodi, koža reaguje svrabom, crvenilom, otokom, a u nekim slučajevima čak i bolom.

- Brijanje uzrokuje mikrotraumu, posebno ako koristite brijače sa dvostrukom ili trostrukom oštricom - objašnjava Debora Bartolomej, profesorka i direktorka klinike u Medicinskom centru Veksner Univerziteta u Ohaju.

Kada dlačica počne da raste, ona izlazi iz svog folikula, dok urasla dlaka ponovo urasta u kožu i tako ostaje ispod površine.

- To izaziva upalu i izaziva bolno tamnoružičasto ili crveno udubljenje koje je tri do četiri milimetra prečnika. Ponekad svrbe ili izgledaju kao bubuljice jer su ispunjene gnojem i vide se dlake u sredini. To se dešava zato što više od 80% žena depilira - kaže dr Adeeti Gupta.

foto: Shutterstock

Kako se osloboditi uraslih dlaka?

Urasle dlake se mogu pojaviti bilo gde, ali su posebno bolne u bikini zoni. Iako mislite da je pametno pokušati da ih istisnete jer izgledaju kao bubuljice, držite ruke dalje od njih.

- Ne pokušavajte da ih izgurate, ne dirajte ih, ne radite ništa - savetuje dr Bartolomej, napominjući da pritiskom ili dodirom možete sa ruku preneti bakterije i dobiti infekciju.

Trebalo bi da pokušate da obuzdate želju za upotrebom pincete čim primetite uraslu dlaku. Umesto toga, nanesite sredstvo sa retinolom na područje urasle dlake, koja će razbiti ćelije koje prekrivaju dlačicu i omogućiti joj da izraste, a istovremeno će smanjiti crvenilo. Ako ipak ne možete da se uzdržite od čupanja dlačice, prvo dezinfikujte pincetu, a nakon čupanja nanesite antibakterijskio sredtsvo na područje - piše magazin Health.

Ako ništa ne preduzmete sa uraslom dlačicom, ona će najverovatnije ponovo izrasti. Takođe, možete probati i sa toplim oblogama koje treba da stavite na kritično mesto nekoliko puta dnevno. Koža će tako omekšati i u roku od 48 sati mesto gde je dlaka urasla trebalo bi da izgleda bolje. Ako se to ne desi i osetite da dlačica sve više raste i da boli, posetite ginekologa ili dermatologa.

foto: Shutterstock

Kako sprečiti urastanje dlačica?

Pre depilacije uradite piling - Piling će omekšati teksturu kože i ukloniti sve što začepljuje pore i uzrokuje izbočine nakon brijanja - objašnjava Dendi Engelman, dermatolog. Piling je generalno dobar za kožu, bez obzira na brijanje, pa bi svakako bilo dobro da ga radite barem jednom nedeljno.

Piling će omekšati teksturu kože i ukloniti sve što začepljuje pore i uzrokuje izbočine nakon brijanja - objašnjava Dendi Engelman, dermatolog. Piling je generalno dobar za kožu, bez obzira na brijanje, pa bi svakako bilo dobro da ga radite barem jednom nedeljno. Izaberite dobar brijač i preparate - Brijači su za jednokratnu upotrebu s razlogom i svaki put kada ponovo koristite stari brijač povećavate šanse za urastanje dlačica. Brijanje suprotno smeru rasta dlačica dovodi do glađe kože, ali i veće šanse za urastanje dlačica. S druge strane, brijanje u pravcu rasta dlačica neće dati tako dobar rezultat, ali će se urasle dlake u tom slučaju pojaviti mnogo teže.

Brijači su za jednokratnu upotrebu s razlogom i svaki put kada ponovo koristite stari brijač povećavate šanse za urastanje dlačica. Brijanje suprotno smeru rasta dlačica dovodi do glađe kože, ali i veće šanse za urastanje dlačica. S druge strane, brijanje u pravcu rasta dlačica neće dati tako dobar rezultat, ali će se urasle dlake u tom slučaju pojaviti mnogo teže. Ne preskačite hidrataciju kože nakon brijanja - Hidrirana koža je mekša, pa se dlačice lakše probijaju u poređenju sa suvom kožom, koja je tvrđa pa se na njoj češće javlja problem sa uraslom dlačicama.

- Hidrirana koža je mekša, pa se dlačice lakše probijaju u poređenju sa suvom kožom, koja je tvrđa pa se na njoj češće javlja problem sa uraslom dlačicama. Razmislite o drugim metodama uklanjanja dlačica - Iako je depilacija voskom bolja opcija od brijanja, ona takođe može dovesti do uraslih dlačica. Kreme za depilaciju mogu izazvati iritaciju intimnog područja, pa ih izbegavajte. Lasersko uklanjanje može da pruži efikasno rešenje, ali je skuplje i zahteva više tretmana pre nego što dobijete rezultate koje tražite.

(kurir.rs/miss7zdrava.24sata.hr)