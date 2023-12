VOLITE TUŠIRANJE VRELOM VODOM? Vratite skalu na hladniju temperaturu i izbegnite ove 4 POSLEDICE po zdravlje

Doktor Mahiar Maddahali, koji svoje pratioce na TikToku edukuje o raznim zdravstvenim problemima kroz svoje video snimke, objavio je jedan video sa više od 10.000 pregleda u kojem objašnjava da prevruća voda zapravo loše utiče na naše zdravlje.

Četiri posledice korišćenja tople vode

- Postoje četiri posledice koje nastaju nakon upotrebe preterano tople vode - rekao je dr Maddahali.

Vrela voda dovodi do suvoće kože

- Na površini kože nalaze se prirodna ulja koja je održavaju vlažnom. Vruća voda može da ih potpuno spere, pa može doći do suvoće - rekao je on.

Tuširanje ili kupanje u toploj vodi takođe može da proširi krvne sudove i tako poveća crvenilo i iritaciju kože.

Prevruća voda oštećuje kosu

- Prevruća voda može da ošteti kosu - objasnio je on.

Topla voda može imati i pozitivne i negativne efekte na kosu, u zavisnosti od različitih faktora kao što su učestalost upotrebe i tip kose. Prekomerna upotreba tople vode može doprineti isušivanju kose, iritaciji vlasišta, gubitku strukture, cirkulaciji i bledenju boje.

foto: Shutterstock

Suviše topla voda može dovesti i do nesvestice

- Ako se predugo tuširate toplom vodom, to može da dovede do naglog pada krvnog pritiska, a potom i do nesvestice - upozorio je ovaj vaskularni hirurg.

Vrela vod narušava imuni sistem

Ovaj hirurg je takođe upozorio da prekomerna upotreba tople vode dovodi do mogućeg narušavanja imunog sistema. Iako topla voda sama po sebi nije loša za naš sistem, ključno je da je koristimo odgovorno kako bismo izbegli opekotine, dehidraciju i preterani stres za telo.

Kada je u pitanju najbolja temperatura tuširanja, njujorški dermatolog Robert Anolik predlaže tuširanje u mlakoj vodi. - Kožna barijera se sastoji od kožnih proteina i ulja koji sprečavaju isparavanje vode iz kože, štiteći je od spoljašnjeg sveta. To je jedna od naših prvih linija odbrane od infekcija i zagađenja - rekao je on.

