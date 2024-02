Šta nauka kaže o suplementima kolagena: Evo gde mogu da pomognu, a gde baš i nemaju veliki uticaj

U studiji objavljenoj u Časopisu “Journal on drugs and dermatology” istraživači su otkrili da su i kratkoročna i dugoročna upotreba suplemenata kolagena dobre jer dovode do hidratacije i povećanja elastičnosti kože i bržeg zarastanja rana, a naučnici nisu otkrili nikakve nuspojave upotrebe ovih proizvoda.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da studija nije dokazala da li suplementi kolagena zaista povećavaju snabdevenost tela kolagenom.

- Kada protein uđe u telo, razlaže se na aminokiseline. Te aminokiseline se zatim apsorbuju i koriste u telu za stvaranje novih proteina. Telo zatim odlučuje za šta će koristiti aminokiseline, a to nije uvek za stvaranje više kolagena - objašnjavaju stručnjaci.

foto: Shutterstock

Naučno je dokazano da iako suplementi kolagena zapravo ne deluju na zdravlje kože i lepote, oni mogu pomoći kod bolova u zglobovima. Neke studije su otkrile da ovi suplementi poboljšavaju simptome kod osoba sa osteoartritisom, bolešću u kojoj zglobna hrskavica vremenom slabi, tvrde rezultati studije objavljene u časopisu “Nutrients”.

Ako kolagen ne pomaže, šta da koristite?

Ono što je sigurno dobro za vašu kožu, jesu kreme za sunčanje i retinoid.

- Za ove proizvode postoji najviše kliničkih dokaza, a osim toga najeftiniji su za upotrebu. Osim što kreme za zaštitu od sunca štite kožu od raka kože, odlične su u sprečavanju prevremenog starenja. Najbolje što možete da uradite za svoju kožu jeste da nekoliko puta na dan mažete kremu za zaštitu od sunca – poručuje dr Temitajo Oguleje, klinički dermatolog.

Proizvodi koji sadrže retinoid poboljašaju proizvodnju kolagena, smanjuju bore, poboljšavaju elsatičnost i teksturu kože, pokazala je studija objavljena u časopisu “Nature”.

foto: Profimedia / Anatolijs Jascuks / Panthermedia

Kako očuvati zdravlje kože?

Osim korišćenja proverenih preparata za negu kože, najveći uticaj na zdravlje kože i prirodnu proizvodnju kolagena ima izbegavanje duvana i zagađenja kao i dovoljna količina sna. Takođe, veliku ulogu ima i ishrana.

Hrana za koju je dokazano da sadrži dosta kolagena uključuje piletinu, ribu, belanca, citrusno voće, bobičasto voće, tropsko voće, beli luk, zeleno lisnato povrće, mahunarke, indijski orah, paradajz i paprike.

Hrana za koju je dokazano da sadrži dosta kolagena foto: Profimedia

Stručnjaci upozoravaju da je neophodno da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego odlučite da povećate unos kolagena pomoću suplemenata, kako biste bili upoznati sa svim zdravstvenim rizicima.

Izvor: Deseret/Kurir.rs