- Sveukupno zdravlje vaših noktiju može odražavati vaše navike u ishrani. Ako ishranom ne unosite dovoljno gvožđa, biotina, magnezijuma, cinka ili vitamina C , to se odražava na noktima - kaže nutricionista Destini Mudi.

Vitamin C pomaže vašem telu da proizvodi kolagen , protein koji vaše telo koristi za izgradnju jakih noktiju.

Kada pomislite na vitamin C, verovatno mislite na pomorandže i drugo citrusno voće. Ali postoji mnogo povrća koje obezbeđuje obilje vitamina C, posebno paprike. Samo jedna srednja paprika sadrži više vitamina C nego što je jednoj osobi potrebno za ceo dan.