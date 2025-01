Dodavanje limuna vodi je svakako jednostavan način da poboljšate ukus obične vode i da ujutru povećate unos kalijuma i vitamina C. Neka istražvanja pokazuju da ova rutina može imati koristi za zdravlje i lepotu kože...

Koža je najveći organ u vašem telu i lako može da se dehidrira ako ne unosite dovoljno vode. Suva koža i ispucale usne su neki od prvih znakova dehidratacije. Mnogi ljudi smatraju da voda sa limunom čini vodu ukusnijom, što im pomaže da piju dovoljno vode tokom dana i ostanu hidrirani. Ovo je važno, posebno s obzirom na to da možda treba da pijete od 11 do 15 čaša vode dnevno, u zavisnosti od vašeg uzrasta, pola i nivoa aktivnosti.

Postoje dokazi da održavanje kože hidriranom može sprečiti prerano starenje. Pijenje vode sa limunom može smanjiti verovatnoću formiranja sitnih bora i sprečiti pojavu suvih i grubljih delova kože. Neka istraživanja na životinjama takođe pokazuju da pijenje vode sa limunom može pomoći u prevenciji oksidativnog stresa, koji može dovesti do preranog starenja kože. Ipak, potrebno je više istraživanja, posebno na ljudima, pre nego što se sa sigurnošću može tvrditi da voda sa limunom smanjuje znakove starenja.

Započinjanje dana sa čašom ili dve vode sa limunom može vam pomoći da povećate unos vitamina C. Vitamin C je snažan antioksidans koji pomaže u borbi protiv bolesti i podržava zaceljivanje rana. Takođe može smanjiti oticanje kože (edem). Kada ne unosite dovoljno vitamina C ili postanete deficientni, možete razviti skorbut. Iako je ovo retko u Sjedinjenim Američkim Državama, ova bolest kože može izazvati loše zarastanje rana i kožne hemoragije.