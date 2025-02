Gubitak od 50 do 100 vlasi dnevno obično nije razlog za zabrinutost, ali ako vam se kosa proređuje do te mere da se tu i tamo nazire ogoljena koža glave, to je već problem. Mnogi tada kreću da menjaju šampone, koriste serume ili ulja za kosu, ali postoji i relativno novi tretman protiv opadanja kose - matičnim ćelijama. Iako ova terapija još nije odobrena od strane američke Agencije za hranu i lekove (FDA), dostupna je u klinikama širom sveta. Pre nego što je isprobate, važno je da znate osnovne informacije o ovom tretmanu.