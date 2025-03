Sunčevi ultraljubičasti (UV) zraci igraju značajnu ulogu u nastanku tamnih mrlja na nogama, navodi se u studiji objavljenoj u International Journal of Molecular Sciences . Kada je koža izložena prekomernoj sunčevoj svetlosti, prirodni odbrambeni mehanizam tela je da proizvodi više melanina, pigmenta koji koži daje boju. Ova povećana proizvodnja melanina može dovesti do tamnijih mrlja na koži, često nazivanih sunčevim pegama ili staračkim pegama. Tip UV zraka koji najviše doprinosi stvaranju tamnih mrlja su UVA i UVB zraci. UVA zraci prodiru dublje u kožu i mogu izazvati dugotrajna oštećenja, uključujući prerano starenje i povećan rizik od raka kože. UVB zraci su prvenstveno odgovorni za opekotine od sunca, ali mogu doprineti i hiperpigmentaciji.

Hormonske promene mogu biti značajan faktor u razvoju tamnih mrlja na nogama. Tokom trudnoće, hormonske promene mogu dovesti do povećanja proizvodnje melanina, što rezultira hiperpigmentacijom, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu "Pigment International". Ovo se često naziva 'maska trudnoće' ili melazma, i obično se pojavljuje kao tamne mrlje na licu, ali može uticati i na noge. Osim toga, menopauza je još jedno vreme značajne hormonske promene, a takođe može doprineti hiperpigmentaciji, kao što je utvrđeno u studiji objavljenoj u časopisu "Cosmetics". Kako nivoi estrogena opadaju, koža može postati osetljivija na sunčevu svetlost i druge faktore životne sredine, što dovodi do povećanja proizvodnje melanina. Iako su hormonske promene često povezane sa tamnim mrljama, važno je napomenuti da ne doživljavaju svi hiperpigmentaciju u ovim vremenima. Stepen do kojeg hormoni utiču na pigmentaciju kože može varirati od osobe do osobe.