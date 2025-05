Iako su ove biljke poznate po svojim kulinarskim i lekovitim svojstvima, njihova uloga u nezi kose dobija sve više pažnje - i to s razlogom. Ruzmarin deluje kao prirodni stimulans cirkulacije u vlasištu, čime se poboljšava dotok hranljivih materija do korena dlake. Istovremeno, neka istraživanja ukazuju na to da ova biljka može smanjiti dejstvo hormona DHT, koji se često povezuje sa gubitkom kose, naročito kod muškaraca.