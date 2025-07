Vitamin koji se često nalazi u svežem voću i povrću mogao bi da pomogne u usporavanju stanjenja kože.

Novo istraživanje pokazalo je da ishrana bogata vitaminom C povećava debljinu epidermisa kod modela ljudske kože uzgojenih u laboratoriji, i to tako što reaktivira gene povezane sa rastom ćelija. Štaviše, koncentracije vitamina C koje prirodno dolaze do kože putem krvotoka dovoljne su da izazovu merljiv efekat.

Istraživanje koje je sprovedeno u Japanu, a čiji je prvi autor farmaceutski naučnik Jasunori Sato sa Univerziteta Hokuriku, ukazuje na to da vitamin C može biti korisno sredstvo u ublažavanju barem nekih posledica starenja na našem najvećem organu – koži.

– Izgleda da vitamin C utiče na strukturu i funkciju epidermisa, naročito tako što reguliše rast epidermalnih ćelija. Ispitivali smo da li on podstiče proliferaciju i diferencijaciju ćelija putem epigenetskih promena - objašnjava Akihito Išigami, biolog iz Tokijskog metropolitanskog instituta za gerijatriju i gerontologiju.

Vitamin C ublažava oštećenja izazvana UV zračenjem

Zdrava ljudska koža sadrži visoke nivoe vitamina C, što ukazuje na aktivno nakupljanje, dok su te koncentracije niže kod kože koja je starija ili oštećena UV zračenjem. Poznato je da vitamin C igra važnu ulogu u zdravlju kože – podstiče proizvodnju kolagena, ublažava oštećenja izazvana UV zračenjem i pruža antioksidativnu zaštitu.

Takođe je poznato da vitamin C ima ulogu u demetilaciji DNK – procesu uklanjanja metil grupa koje su važne za genetsku stabilnost i ekspresiju gena.

Dodavanje ili uklanjanje metil grupa deluje kao neka vrsta molekularnog prekidača koji može uključiti ili isključiti aktivnost gena, bez promene same genomske sekvence.

Podstiče objavljanje ćelija

Kako bi ispitali ulogu vitamina C u zdravlju kože, istraživači su uzgojili ljudske keratinocite u Petrijevim šoljama, tako da je njihov gornji sloj bio izložen vazduhu, a ishrana je obezbeđena hranljivim rastvorom sa donje strane, čime su simulirali način na koji koža funkcioniše kod živih ljudi.

U taj hranljivi rastvor dodate su koncentracije vitamina C koje odgovaraju onima koje se putem krvotoka prenose do kože. Kontrolna grupa ćelija uzgajana je bez vitamina C.

Nakon nedelju dana, modeli kože koji su hranjeni vitaminom C imali su deblji sloj živih epidermalnih ćelija u poređenju sa kontrolnom grupom, dok na površinski sloj kože, koji se sastoji od mrtvih ćelija i služi kao zaštitna barijera, nije uočen nikakav efekat. Nakon 14 dana, sloj epidermalnih ćelija bio je još deblji, a površinski sloj kože tanji, što ukazuje na to da vitamin C podstiče obnavljanje ćelija.

Rezultati istraživanja

Istraživači su zatim sekvencirali DNK i RNK svojih uzoraka i povezali ovo obnavljanje ćelija sa procesom demetilacije koji, čini se, vitamin C podržava tako što održava funkciju enzima koji regulišu aktivnost gena.

Ti enzimi zahtevaju specifičan oblik gvožđa kako bi obavljali svoju funkciju demetilacije, a vitamin C pomaže da se taj oblik gvožđa regeneriše. Na taj način se reaktiviraju geni povezani sa proliferacijom ćelija.

Pod uticajem vitamina C, ekspresija 12 ključnih gena zaduženih za proliferaciju u uzorcima je povećana – kod nekih i do 75 puta.

Kada su istraživači primenili inhibitor tog enzima, efekat je poništen, čime je potvrđeno da vitamin C deluje upravo putem tog specifičnog mehanizma. Ovi rezultati ukazuju na to da bi vitamin C mogao imati potencijal u razvoju tretmana za ublažavanje posledica starenja.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Journal of Investigative Dermatology.