Pošto mnogi od nas ne mogu da provedu dan bez omiljene šminke, važno je obratiti pažnju na rok trajanja. Kada se koristi duže nego što je predviđeno, čak i vaš omiljeni karmin može izazvati infekcije.

Koje probleme sa kožom izaziva šminka kojoj je istekao rok?

Proizvodi za šminku kojima je istekao rok mogu iritirati kožu na više načina. Najčešće reakcije su alergijski kontaktni dermatitis, praćen crvenilom, svrabom i osipom.

- U mnogim slučajevima, pacijenti dožive i bakterijsku ili gljivičnu infekciju zbog stare šminke, jer se bakterije mogu zadržati u tim proizvodima. Korišćenje šminke za oči kojoj je istekao rok može izazvati ječmenac ili konjunktivitis - objašnjava dr Damini Verma, dermatologa.

Saveti za produženje trajanja šminke

Većina proizvoda ima naznačen rok trajanja posle otvaranja. Međutim, neki proizvodi, poput karmina, seruma i pudera, mogu se brže pokvariti bez obzira na datum na pakovanju. Da bi vaša šminka duže trajala, dr Damini predlaže:

Čuvajte šminku na suvom, hladnom i tamnom mestu, dalje od sunca.

Ne držite šminku u vlažnim kupatilima jer može razviti buđ.

Prilikom nanošenja šminke, perite ruke ili koristite čiste četkice kako biste sprečili kontaminaciju.

Uvek čvrsto zatvorite poklopce posle upotrebe.

Ne delite šminku sa drugima, jer to povećava rizik od infekcija.

Zabeležite datum otvaranja proizvoda da biste znali kada ističe.

Šminka može da se pokvari pre roka – pazite da ne izazove iritaciju Foto: Profimedia

Kako sprečiti korišćenje šminke kojoj je istekao rok

Šminka je skupa i često nam dragocena, ali zdravlje kože je važnije. Dr Damini predlaže sledeće praktične savete:

Postavite redovne provere na svaka tri meseca.

Bacite proizvode kojima je istekao rok, a one kojima uskoro ističe koristite što pre.

Fotografisite proizvode prilikom otvaranja, posebno pudere, korektore i konture.

Zapišite datum otvaranja na pakovanju ili zalepite nalepnicu.

Podesite podsetnike za zamenu rizičnih proizvoda kao što su maskare i ajlajneri na 3–6 meseci.

Ne pravite zalihe koje nećete uspeti da potrošite na vreme.

Kupujte manja pakovanja ako ne trošite brzo proizvode.

Nikada ne delite šminku, jer se bakterije lako prenose. Zaključak

Korišćenje stare šminke nije samo gubitak njenog efekta, već i potencijalna šteta za vašu kožu. Kako biste izbegli ožiljke, akne i infekcije, vodite računa o higijeni i roku trajanja ne samo šminke već i pribora koji koristite, poput četkica, sunđera i aplikatora.

Zdravlje kože je važnije od bilo kog kozmetičkog proizvoda – zato ne koristite šminku kojoj je istekao rok i redovno proveravajte svoju kolekciju kako bi vaša rutina lepote bila bezbedna.