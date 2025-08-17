Nega kože u meneopauzi: Ginekolog otkriva kakvu kozmetiku birati i šta je najvažnije
Menopauza je prirodan period u životu svake žene, ali često donosi promene koje mogu da vas iznenade, naročito kada je u pitanju koža. Suvoća, osetljivost i gubitak elastičnosti postaju uobičajeni pratioci, kaže ginekolog dr Suhasini Inamdar.
- Menopauza obično nastupa između 45. i 55. godine, ali vreme varira od žene do žene. Glavne karakteristike su hormonske promene izazvane prestankom menstruacije i simptomi poput valunga, noćnog znojenja, promena raspoloženja, poremećaja sna i suvoće vagine. Ipak, ono što mnoge žene ne očekuju jesu promene na koži - navodi dr Inamdar i objašnjava:
- Tokom menopauze jajnici značajno smanjuju lučenje estrogena i progesterona, a ovaj pad estrogena dovodi do gubitka kolagena i vode u koži, pa ona postaje tanja, slabija i manje čvrsta.
Na to ukazuje i pregled studija iz 2022. godine, objavljen u časopisu Clinical and Experimental Dermatology, koji povezuje menopauzu sa čitavim nizom problema – od suvoće i svraba do psorijaze i hidradenitis supurative (bolnih čvorova). Kod nekih žena promene se javljaju naglo, dok kod drugih napreduju postepeno, ali u oba slučaja hormonski disbalans ostavlja traga na proizvodnji sebuma i nivou kolagena. Rezultat su suvoća, osetljivost, opuštenost kože, pa čak i pojava akni u odraslom dobu.
Pravilan izbor kozmetike
U potrazi za rešenjem, žene često posežu za različitom kozmetikom. Prema preporukama Američke akademije za dermatologiju, zaštita od sunca je najvažnija jer sprečava nastanak tamnih fleka i oštećenja kože koja su u ovom životnom periodu učestalija.
- Najbolje je birati formule koje su namenjene zreloj koži i koje sadrže ceramide, retinol, peptide i hijaluronsku kiselinu. Ovi sastojci pomažu obnavljanje kolagena, vraćaju vlažnost i jačaju zaštitnu barijeru kože, a da pritom ne zapušavaju pore - kaže dr Inamdar. Retinol i vitamin C, dodaje ona, treba koristiti u vrlo malim količinama i obavezno uz savet dermatologa.
Uz to, naglašava važnost ishrane bogate proteinima, kalcijumom, magnezijumom i gvožđem, kao i kvalitetnog sna.
- Koža je ogledalo načina života, a ne samo genetike ili hormona - podseća doktorka.
Hormonska nadoknada - da ili ne?
Kada je reč o hormonskoj nadoknadi, poznatijoj kao hormonska supstituciona terapija (HNL), ona se najčešće koristi za ublažavanje simptoma poput valunga, noćnog znojenja i suvoće vagine. Ipak, kako napominje dr Inamdar, može da ima i dodatne benefite.
- Hormonska terapija vraća debljinu i vlažnost kože i smanjuje gubitak kolagena, pa ona deluje mlađe i zategnutije, mada efekti variraju od žene do žene.
Doktorka, međutim, upozorava da se o ovoj terapiji mora razgovarati sa lekarom, jer donosi i određene rizike.
- Od izbora preparata sa odgovarajućim sastojcima, preko redovne zaštite od sunca, do balansirane ishrane i, kada je potrebno, hormonske terapije – postoji mnogo načina da sačuvate sjaj i svežinu kože - poručuje dr Inamdar.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
