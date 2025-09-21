Slušaj vest

Perut nije samo estetski problem, konstantan svrab i bele ljuspice na temenu ukazuju na poremećaj u zdravlju kože glave. Često je rezultat iritacije i prekomernog rasta gljivica, a brojni preparati na tržištu ne pružaju trajno rešenje.

Istraživanja pokazuju da kurkuma, začin poznat i kao haldi u tradicionalnoj medicini, zahvaljujući aktivnom sastojku kurkuminu, poseduje značajna antiinflamatorna i antigljivična svojstva. Ona pomaže u smanjenju upale, kontroli peruti i obnavljanju prirodne ravnoteže kože glave.

Za razliku od sintetičkih preparata koji uglavnom pružaju privremeno olakšanje, kurkuma deluje na uzrok problema, što može doprineti dugoročnom poboljšanju zdravlja temena.

Kako kurkuma pomaže protiv peruti?

Perut često izaziva gljivica Malasezija globosa, koja se hrani prirodnim uljima kože glave. Kada se prekomerno razmnoži, dolazi do svrabа, ljuspanja i iritacije.

Studija iz 2021. objavljena u časopisu Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology pokazala je da kurkumin može uspešno inhibirati rast gljivica koje uzrokuju perut.

- Nanošenje kurkume stvara nepovoljno okruženje za gljivice, umiruje upalu i smanjuje svrab i ljuspanje. To nije samo prirodna alternativa, već i naučno potkrepljeno rešenje - kaže dr Šarifa Čoz, dermatolog.

Kako koristiti kurkumu?

Kurkumu možete koristiti lako i kod kuće. Nisu vam potrebni skupi tretmani – dovoljno je jednostavno ispiranje.

Kurkuma je prirodan začin sa antiinflamatornim i antigljivičnim svojstvima Foto: Shuttestock

Tonik za ispiranje kosе

Potrebno je:

kašika kurkume u prahu

šolja vode

Priprema

Dobro izmešajte. Nakon pranja kose šamponom, polako sipajte rastvor preko kože glave, blago masirajući. Ostavite da deluje 3–5 minuta, zatim temeljno isperite. Koristite 1–2 puta nedeljno za najbolje rezultate.

Osim što smanjuje perut, ovaj tretman može poboljšati cirkulaciju u temenu i stvoriti zdravije okruženje za rast kose.

Napomena - Kurkuma može ostaviti žute fleke na kosi, koži i peškirima, zato je dobro temeljno je isprati i koristiti rukavice. - Ako imate osetljivu kožu ili alergije, prvo testirajte na malom delu kože. - Pravilnom upotrebom, kurkuma je nežno, ali efikasno prirodno rešenje za perut i zdravlje kože glave, bez štetnih hemikalija.