Puder je mnogima nezaobilazan deo dnevne rutine, jer skriva nepravilnosti, ujednačava ten i daje onaj besprekoran izgled kože. Međutim, sve češće se postavlja pitanje: da li svakodnevno korišćenje pudera može da ubrza pojavu bora i učini da koža brže stari?

Dermatolog Pravin Banodkar naglašava da sam puder ne ubrzava starenje kože, a ključ je u tome kakav proizvod biramo, kako ga nanosimo i na koji način negujemo kožu posle šminkanja.

Može li puder da ošteti kožu?

Mit da šminka, naročito puder, podstiče starenje potiče iz prošlosti, kada su formule bile teške, masne i često sadržale komedogene (koji začepljuju pore) sastojke i sintetičke mirise. Takvi proizvodi zaista su mogli da izazovu probleme sa kožom.

Formule su nekada bile teške, masne i zapušavale pore Foto: Shutterstock

- Danas su puderi daleko napredovali, obogaćeni su hijaluronskom kiselinom, antioksidansima, a često i SPF faktorom, koji je najvažniji saveznik protiv prevremenog starenja izazvanog UV zračenjem - objašnjava dermatolog.

Navike koje mogu da ubrzaju starenje

Iako sam puder nije problem, dr Banodkar upozorava na greške koje žene najčešće prave.

Spavanje sa šminkom

Tokom dana koža nakuplja znoj, sebum i nečistoće iz spoljne sredine. Ako preko noći ostane puder, sve to ostaje zarobljeno na površini kože, što vremenom dovodi do zapušenih pora, upala i oštećenja kolagena i elastina.

Pogrešan izbor formule

Puder mora da odgovara tipu kože. Masnoj koži ne prija težak, uljani puder jer pojačava akne, dok mat formule na suvoj koži mogu da naglase bore.

Spavanju sa šminkom je jedna od lošijih stvari koju možete da učinite za svoj ten Foto: Shutterstock

Zaboravljanje na kremu sa zaštitnim faktorom

Iako neki puderi sadrže SPF, količina koja se nanese nije dovoljna za potpunu zaštitu. Krema sa širokim spektrom zaštite (najmanje SPF 30) obavezna je pre pudera.

Kako pravilno koristiti puder, a sačuvati kožu Temeljno čišćenje : svako veče uklonite šminku u dva koraka: prvo uljanim mlekom ili micelarnom vodom, a zatim blagim gelom ili penom za umivanje.

: svako veče uklonite šminku u dva koraka: prvo uljanim mlekom ili micelarnom vodom, a zatim blagim gelom ili penom za umivanje. Birajte moderne formule : nekomedogene pudere obogaćene hijaluronom, peptidima ili antioksidansima.

: nekomedogene pudere obogaćene hijaluronom, peptidima ili antioksidansima. Uvek nanosite SPF : i to ispod pudera.

: i to ispod pudera. Dajte koži predah: makar vikendom ili kada ste kod kuće, koristite tonirane kreme ili pustite kožu da diše.