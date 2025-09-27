Slušaj vest

Sigurno su vam dosadili tretmani depilacije vrelim voskom, sećernom pastom ili raznim kremama. Ove tretmane potrebno je raditi na dve do tri nedelje, a dlake se iznova i iznova vraćaju. Brijači dodatno oštećuju kožu, dlaku i ono što je najveće opterećenje, koriste se svakodnevno. Često se ostavljaju u mokroj tuš kabini, pa i sami mogu da budu izvor infekcije kod već povređene kože prethodnog dana.

Problem je i urastanje dlaka koje se mogu upaliti, a u težim slučajevima dovesti i do gnojnih apscesa koji se moraju hirurški drenirati ili odstraniti. Trajna epilacija, s druge strane, ne samo da smanjuje rizike za pojavu uraslih dlaka, grube, "bodljikave" kože i infekcije, nego i ozbiljno štedi vreme provedeno kod kozmetičara ili svakodnevno sa brijačem u kupatilu. Ipak, i ona ima svoje prednosti i zamke, objašnjava za naš portal dr Nina Mićić, specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Zašto dlake urastaju? Kada vrh dlake oslabi od depilacije toliko da ne može da probije površinu kože, ona ostaje zarobljena u gornjim slojevima. Najčeśi problemi se javljaju na pregibnim mestima, pazuh, prepone i glutealna brazda. Usled konstantnog pritiska od sedenja ili znojenja, ove dlake se mogu upaliti, a u težim slučajevima to može dovesti i do gnojnih apscesa, opominje dr Mićić.

- U eri napredne tehnologije koja postaje sve dostupnija, kako kvalitetna tako i nekvalitetna, od velikog je značaja ko vam radi epilaciju, kakvim se aparatom radi i da li je on registrovan kao medicinski ili kao kozmetički aparat - upozorava za početak naša sagovornica.

Veoma je važno da pregled kože i dlake uradi lekar, a epilaciju može izvoditi stručno medicinsko osoblje koje je prošlo obuku za laser.

- Na pregledu, lekar specijalim aparatom određuje tip kože, proverava izgled dlake, gustinu, debljinu i boju, kako bi mogao na aparatu da podesi parametre - dodaje.

Medicinski laseri su potpuno bezbedni za sve regije Foto: Shutterstock

Doktorka naglašava da su medicinski laseri potpuno bezbedni za sve regije, iako stalno dobijaju pitanja u vezi sa preponskom i pazušnom regijom: "da li se mogu oštetiti limfne žlezde?"

- Ukoliko dobro obučen lekar podesi parametre na laseru tako da pažljivo odabere jačinu i energiju koja će biti isporučena na datu regiju, šanse za opekotine i oštećenje kože su gotovo nemoguće. Zato je veoma važno da birate gde ovu proceduru radite, jer smo imali slučajeve da smo lečili opekotine nastale upravo od laserske epilacije - opominje dr Mićić.

Kako prepoznati bezbedne ordinacije i salone?

Kada je reč o samim ordinacijama, one su u obavezi da sve registruju u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, kako materijale, tako i nove tehnologije, poput lasera, koji uz iskusnog lekara i dobro obučeno osoblje ne prave greške.

- Lekari garantuju za kvalitet lasera, kao i za bezbednost pacijenata. A da li je određena ordinacija ili salon bezbedan možete lako da prepoznate. Uvek tražite lekarski pregled pre epilacije, raspitajte se o aparatu i njegovim sertifikatima i brajte stručnost i sigurnost, jer zdravlje je uvek na prvom mestu - poručuje doktorka.