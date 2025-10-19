Slušaj vest

Regenerativne metode, koje uključuju terapije usmerene na poboljšanje prirodnih procesa u telu, mogu značajno da pomognu u borbi protiv starenja. Uz pravilnu negu kože, ishranu bogatu nutrijentima i smanjenje oksidativnog stresa, moguće je zadržati mladolik izgled i zdravlje, a inovacije u regenerativnoj medicini čine estetske tretmane prirodnijim i efikasnijim.

O tome možemo li organizam da podstaknemo na samoregeneraciju, šta mu čini nepravilna ishrana i manjak nutrijenata, kao i kakvu ulogu u zdravlju i mladolikosti ima genetika, a kakvu stil života, razgovarali smo sa dr Magdalenom Krupež, specijalistom plastične hirurgije i regenerativne medicine. To je ujedno bila tema jučerašnjeg panela "Anti-age i regenerativna medicina - estetika budućnosti", na kome je kao predavač, između ostalih, učestvola i dr Krupež.

- Genetika i stil života imaju podjednaku ulogu, ali ako nam genetika nije naklonjena, potrebno je više ulaganja u stil života. Starenje je proces koji se ne može zaustaviti, ali se može značajno usporiti. Danas postoje brojne studije koje upućuju da bi se trebalo fokusirati na regeneracione mehanizme DNK i sprečavanje oštećenja ćelija koja direktno utiču na proces starenja - navodi dr Krupež.

Odgovore bi trebalo tražiti i u epigenetici ("prekidačima" koji upravljaju time kako se naši geni ispoljavaju) koja povezuje spoljne faktore s našim genetskim kodom i omogućava im ostavljanje traga na genomu, dodaje.

Dr Magdalena Krupež (druga desno) na panelu o regenerativnoj medicini u organizaciji magazina "Lepa i srećna" Foto: Privatna Arhiva

- Tokom života, zbog nepovoljnih spoljnih uticaja, epigenom može da bude značajno narušen, zbog čega se događa preuranjeno starenje organizma. S druge strane, spoljni faktori poput zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, dovoljno sna i izbegavanja štetnih uticaja pušenja i UV zračenja važan su deo regenerativne samoregulacije u ublažavanju efekata starenja - naglašava dr Krupež.

Oksidativni stres, uzrokovan slobodnim radikalima, može da ubrza starenje i dovede do različitih zdravstvenih problema. Naša sposobnost da neutrališemo slobodne radikale značajno utiče na zdravlje i mladolikost.

- Gubitak funkcionalnosti ćelija i tkiva povezan je sa starenjem kože i organizma. Dolazi do smanjenja proizvodnje kolagena i elastina, ključnih komponenti za čvrstinu i elastičnost kože, dok ćelijska obnova postaje sporija, što rezultuje pojavom bora, gubitkom volumena i neujednačenim tonom kože. Savremeni pristupi, poput upotrebe retinoida, peptida i antioksidanasa, mogu da pomognu u stimulaciji sinteze kolagena i zaštiti kože od spoljašnjih uticaja - navodi doktorka.

Ogroman potencijal krije se u našem telu

Ako je neki trend obeležio poslednjih nekoliko godina svet estetske medicine, onda je to što prirodniji rezultat uz što neinvazivnije metode. Era preterano visokih jagodica, prenaglašenih usana i neprirodno zategnutog lica završena je, a pomlađivanje se danas postiže mnogo sofisticiranijim postupcima.

- Poslednjih godina svedoci smo snažnog pomaka prema prirodnim tretmanima, osnaživanju sopstvenih regenerativnih sposobnosti i iskorišćavanju potencijala koji leži u našem telu. Spoj estetske i regenerativne medicine danas je jači nego ikad, a noviteti iz ovog polja pojavljuju se gotovo svakodnevno - otkriva naša sagovornica.

Matične ćelije se izdvajaju iz trombocita Foto: Shutterstock

Metoda koja još uvek nije dobila pažnju koju zaslužuje je korišćenje matičnih ćelija i krvne plazme u pomlađivanju i obnovi kože, iako su PRPi tretmani bazirani na produktima krvi i drugih ćelija osobe već godinama prisutni.

- Regenerativna medicina zasnovana je na ličnom biološkom potencijalu, jer se faktori rasta i matične ćelije izoluju se upravo iz organizma osobe koju tretiramo. Ova metoda omogućava snažne rezultate regeneracije, pomlađivanja i obnove tkiva i kože i to bez unošenja ijedne strane materije u organizam - naglašava dr Krupež.

Nova generacija prirodnog pomlađivanja

Kombinovanjem tretmana krvnom plazmom i matičnim ćelijama omogućeno je sinergijsko delovanje, a potencijal je neverovatan.

- Najnovija generacija prirodnog pomlađivanja uključuje kombinaciju PRP-a (plazme bogate trombocitima i faktorima rasta) i tretmana matičnim ćelijama iz sopstvenog masnog tkiva pacijenta. Postupak počinje uzimanjem masti i njenom specijalnom obradom, mehanički i centrifugiranjem u specijalnoj centrifugi izdvajaju se matične ćelije. Postupak se izvodi u lokalnoj anesteziji ili intravenskoj analgosedaciji, a mast se uzima najčešće iz donjeg dela stomaka ili unutrašnje strane butina. Oporavak traje nekoliko dana - objašnjava doktorka.

Pomlađivanje i obnova tkiva i kože sopstvenim ćelijama Foto: Shutterstock

Potencijal matičnih ćelija veći je od potencijala faktora rasta iz PRP-a. Dobijaju se mehaničkom emulzifikacijom i procesom filtracije, tokom čega se unišavaju adipociti (masne ćelije), a ostaju matične ćelije.

- Njihov glavni efekat je poboljšanje elastičnosti kože zbog pojačane sinteze i remodeliranja kolagena i elastina na mestu aplikacije. Klinički efekat je stimulacija regeneracije tkiva, poboljšanje kvaliteta kože i uklanjanje diskoloracija - dodaje dr Krupež.

Tri zahvata u jednom

Matične ćelije dobijene se mogu primeniti za obnovu kože, tretiranje ožiljaka od akni ili opekotina, oštećenja kože poput strija i diskoloracija, pigmentacija (tamni podočnjaci) i alopecije.

- Ovakav tretman zapravo podrazumeva tri zahvata u jednom - liposukciju, lipotransfer i aplikaciju matičnih ćelija. Namenjen je osobama umereno smanjenog volumena lica, osobama s izraženim borama i/ili ožiljcima kod kojih će efekat biti značajan. S jedne strane, lipofilingom se nadoknađuje volumen lica, dok se s druge strane, aplikacijom matičnih ćelija poboljšava kvalitet kože - sugeriše hirurg.

Lipofiling je tehnika pri kojoj se masno tkivo uzima s delova tela gde ga ima viška i, nakon prerade, aplicira tamo gde je potrebno nadoknaditi volumen. Prednosti u odnosu na dermalne filere uključuju korišćenje prirodnog materijala, nemogućnost migracije i regenerativnu sposobnost, bez alergijske reakcije i s dugotrajnim rezultatom.

Lipofilingom se nadoknađuje volumen lica, dok matične ćelije poboljšavaju kvalitet kože Foto: Shutterstock

- Ukoliko se radi o nadoknadi volumena (lipofilling), rezultati su vidljivi odmah po povlačenju otoka, dok se kod tretmana matičnim ćelijama (nanofat grafting) efekat poboljšanja kvaliteta kože vidi nakon 3-6 meseci - napiminje doktorka.

Lipofilling, odnosno transfer masti kao nadoknada volumena može delimično da podigne opuštene delove lica, ali ne može u potpunosti da zameni hirurške metode fejslifinga, dodaje.

Koliko traje rezultat?

Kod svake transplantacije masti, računa se da će se oko 30 odsto masnih ćelija apsorbovati, odnosno neće se "primiti".

- Rezultati su dugotrajni, ali bi trebalo imati na umu da je daljim starenjem i promenom telesne težine (mršavljenjem) zahvaćeno i transplantirano masno tkivo, te dolazi do njegove redukcije. Značajna karakteristika je dugotrajni efekat tretmana matičnim ćelijama, za razliku od drugih tretmana kože koji zahtevaju više tretmana - zaključuje dr Magdalena Krupež.