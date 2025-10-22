Alkohol može doprineti pojavi i pogoršanju akni tako što dehidrira kožu, remeti hormone i opterećuje jetru

Iako alkohol verovatno neće izazvati pojavu akni preko noći, redovna konzumacija može imati štetan uticaj na kožu zbog raznih faktora. Glavni faktori kako alkohol utiče na kožu uključuju:

Dehidratacija

Redovna konzumacija vode je neophodna za zdravu kožu. Voda održava vaše telo hidriranim i osveženim, a vašu kožu u optimalnom stanju. Alkohol, s druge strane, smanjuje nivo vode u vašem telu jer je „diuretik“, što znači da povećava učestalost mokrenja, što može isprati nivo vode i soli u vašem telu.

To može dovesti do dehidratacije tela, što pogoršava stanje kože i može dovesti do akni. Često pijenje vode uz konzumiranje alkohola i pre nego što odete u krevet može povećati nivo hidratacije.

Smanjena funkcionalnost imunologije

Vaš imuni sistem štiti vaše telo od bakterija i virusa, kao i drugih mikroba. To se dešava zato što je imuni sistem napravljen od citokina i drugih različitih zaštitnih ćelija koje osiguravaju da ste zaštićeni od stranih tela.

Konzumiranje alkohola može smanjiti funkcionalnost imunog sistema, što vas na kraju čini sklonijim napadima stranih tela, što može dovesti do osipa na koži.

Visok nivo šećera koji izazivaju upalu

Mnoga alkoholna pića sadrže šećer, a kada se pića pomešaju, nivo šećera može znatno da se poveća. Prekomerni šećer može izazvati upalu u vašem telu, kao i povećati nivo šećera u krvi, što može dehidrirati kožu. Da biste smanjili rizik od pojave osipne kože, preporučujemo da smanjite konzumaciju alkoholnih pića sa visokim sadržajem šećera.

Alkohol sadrži šećer koji podstiče upale i može izazvati akne Foto: Shutterstock

Uklanjanje jetre i toksina

Studije pokazuju da prekomerna konzumacija alkohola može uništiti ćelije jetre, smanjujući njenu funkcionalnost, a u ozbiljnim slučajevima može čak dovesti i do bolesti jetre.

Jetra igra značajnu ulogu u uklanjanju toksina iz tela, tako da je oštećena jetra verovatno manje efikasna, što može uticati na vašu kožu i telo.

Hormonski disbalans

Hormoni igraju glavnu ulogu u funkcionisanju vašeg tela. Zbog prekomerne konzumacije alkohola, normalni nivoi hormona mogu da variraju. To uzrokuje poremećaj ritma tela i može dovesti do pojave akni.

Kako ograničiti rizik od pojave akni pri konzumiranju alkohola?

Pored jetre i imunog sistema, redovna konzumacija alkohola može negativno uticati na kožu, što može pogoršati postojeće akne ili podstaći njihov razvoj. Iako mnogi ljudi uživaju u alkoholu, predlažemo da se pije umereno i da se pokuša da se ne prekorači više od 14 jedinica nedeljno redovno.

Ako pijete alkohol, preporučujemo vam da izbegavate zaslađena alkoholna pića i da pijete vodu pre, tokom i posle konzumiranja alkohola kako biste održali svoje telo osveženim i hidriranim.

Ako vam akne utiču na samopouzdanje ili ste isprobali više kućnih lekova ili lekova koji se izdaju bez recepta bez ikakvog uspeha, verovatno će vam koristiti savet konsultanta dermatologa.