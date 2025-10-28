Pad estrogena dovodi do gubitka kolagena i vode u koži

Umorni ste od kasnih noćnih smena, žurki, šopinga i druženja, dok pokušavate da uskladite sve obaveze? Ovakav način života može ostaviti trag na vašoj koži. Dugi sati pod šminkom i manjak sna čine da koža izgleda sivo i beživotno. Ako primećujete znake umora na licu, dermatolozi preporučuju sledeće korake za osvežen, zdrav i blistav izgled.

Da li nedostatak sna uništava kožu?

- Kada ne spavamo dovoljno i izlažemo kožu stresu od prazničnih proslava, poput dima od vatrometa, možemo je oštetiti, što dovodi do umorne kože, bubuljica i otečenih očiju - objašnjava dermatolog dr Kušbu Dža za Health Shots.

Kako smanjiti umor kože

Hidratacija

Unutrašnja: Pijte 2,5 do 3 litra vode dnevno i uključite napitke sa elektrolitima, poput kokosove vode.

Pijte 2,5 do 3 litra vode dnevno i uključite napitke sa elektrolitima, poput kokosove vode. Spoljašnja: Koristite nežno sredstvo za čišćenje i hidratantne kreme sa hijaluronskom kiselinom ili kermamidima. Sprejevi za lice sa ružinom vodom ili termalnom vodom mogu instantno osvežiti ten.

Krema za sunce i noćna nega

- Toplota, zagađenje i plava svetlost sa ekrana takođe štete koži - upozorava dr Dža. Tokom dana birajte laganu kremu za sunce i obnavljajte je na svaka 3–4 sata. Uveče nanesite serum sa vitaminom C ili niacinamidom kako biste umanjili štetu i povratili sjaj.

Hladna terapija za otečene oči

Kasne noći uzrokuju zadržavanje tečnosti i natečenost. Koristite hladne obloge, kesice čaja ili ohlađen roler od žada. - Krema za oči sa kofeinom ili peptidima dodatno smanjuje otok i posvetljuje područje ispod očiju - dodaje dermatolog.

Hladne kesice čaja smanjuju otečenost jer kofein i tanini sužavaju krvne sudove i ublažavaju upalu Foto: Shutterstock

Piling

Mrtve ćelije kože mogu učiniti da vaša koža izgleda tupо, neujednačeno i umorno. Da bi izgledala bolje, isprobajte nežni piling. Dermatolozi preporučuju blage hemijske pilinge poput mlečne ili bademove kiseline jednom ili dva puta nedeljno. Ovi proizvodi uklanjaju mrtvu kožu bez oštećenja barijere, dajući svetliji i zdraviji izgled.

Spavanje

Na kraju krajeva, dobar san i zdrava ishrana su važniji od proizvoda za negu umorne kože. - Pokušajte da spavate 7-8 sati svake noći kako biste pomogli svojoj koži - kaže stručnjak. Ponekad čak i kratka dremka može osvežiti vašu kožu.

Ishrana

Unos hrane bogate hranljivim materijama je važno za vaše zdravlje. - Fokusirajte se na unos antioksidanata iz mešavine izvora poput bobičastog voća, orašastih plodova, semenki i lisnatog povrća - kaže dermatolog.

Ove namirnice mogu zaštititi vašu kožu od oštećenja i pomoći joj da izgleda bolje iznutra, posebno ako imate problema sa umornom kožom.