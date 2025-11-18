Slušaj vest

Tamni krugovi ispod očiju, poznati i kao periorbitalna hiperpigmentacija, su stanje koje pogađa ljude svih uzrasta i može dodati godine licu i stvoriti izgled stalnog umora. Koža oko očiju je izuzetno tanka i nežna, sa vrlo malo potkožne masti i kolagena, što je čini providnijom od ostatka lica. Zbog ove delikatne strukture, krvni sudovi i mišić orbikularis oculi koji se nalaze ispod nje postaju vidljiviji, stvarajući plavkaste, ljubičaste ili smeđe senke.

Iako je umor najčešći krivac, uzroci su mnogo složeniji i često isprepleteni.

Genetika igra ključnu ulogu; ako vaši roditelji imaju izražene tamne krugove, verovatno ih imate i vi. Starenje je još jedan neizbežan faktor – sa godinama koža gubi kolagen i elastin, postaje još tanja, a masni jastučići koji su joj davali volumen se smanjuju, čineći krvne sudove još uočljivijim.

Kako starimo, centralni deo lica gubi volumen, a kosti očnih duplji se povlače. Foto: Shutterstock

Vodič za rešenja Prvi korak u borbi protiv tamnih krugova je promena načina života. Spavajte kvalitetno između sedam i devet sati svake noći i pokušajte da spavate na leđima sa blago podignutom glavom kako biste sprečili nakupljanje tečnosti. Povećajte unos vode i jedite ishranu bogatu antioksidansima, vitaminima C, K, B12 i gvožđem. Smanjite unos soli, koja uzrokuje zadržavanje vode i otok.

Spavajte kvalitetno između sedam i devet sati svake noći i pokušajte da spavate na leđima sa blago podignutom glavom kako biste sprečili nakupljanje tečnosti. Povećajte unos vode i jedite ishranu bogatu antioksidansima, vitaminima C, K, B12 i gvožđem. Smanjite unos soli, koja uzrokuje zadržavanje vode i otok. Jednostavni kućni tretmani mogu pružiti trenutno olakšanje – hladne obloge, poput ohlađenih kašika, kriški krastavca ili kesica zelenog čaja, sužavaju krvne sudove i smanjuju otok. Kofein i antioksidansi u čaju dodatno pojačavaju cirkulaciju i smiruju upalu.

mogu pružiti trenutno olakšanje – hladne obloge, poput ohlađenih kašika, kriški krastavca ili kesica zelenog čaja, sužavaju krvne sudove i smanjuju otok. Kofein i antioksidansi u čaju dodatno pojačavaju cirkulaciju i smiruju upalu. Ako promena navika nije dovoljna, sledeći korak je kozmetika. Potražite kreme i serume za oči koji sadrže aktivne sastojke sa ciljanim dejstvom. Kofein je odličan za stimulisanje mikrocirkulacije i smanjenje otoka. Hijaluronska kiselina dubinski hidrira i popunjava fine bore, čineći kožu punijom. Vitamin C je snažan antioksidans koji osvetljava kožu i stimuliše proizvodnju kolagena. Retinoidi, derivati vitamina A, ubrzavaju obnavljanje ćelija i jačaju kožu, čineći je manje providnom. Peptidi signaliziraju koži da proizvodi više kolagena, što poboljšava njenu čvrstinu i elastičnost.

Ključno je svakodnevno nanositi kremu sa faktorom zaštite od sunca (SPF) na celo lice, uključujući i područje oko očiju, kako bi se sprečila hiperpigmentacija izazvana UV zračenjem.

Pre nego što se odlučite za bilo koji profesionalni tretman, neophodno je konsultovati dermatologa Foto: Shutterstock

Profesionalni tretmani

Za tvrdokorne i izražene tamne krugove, estetska medicina nudi niz efikasnih rešenja. Dermalni fileri sa hijaluronskom kiselinom postali su zlatni standard za rešavanje problema „linija u obliku suze“. Ubrizgavanjem filera u udubljenja, izgubljeni volumen se vraća, zaglađujući površinu kože i eliminišući efekat senke. Rezultati su trenutni i mogu trajati i do godinu dana.

Za podočnjake izazvane hiperpigmentacijom i lošim kvalitetom kože, tretmani poput hemijskih pilinga i laserske terapije mogu biti izuzetno korisni. Oni uklanjaju površinski sloj kože, smanjuju pigmentaciju i stimulišu proizvodnju novog kolagena, čineći kožu svetlijom i čvršćom. Terapija plazmom bogatom trombocitima (PRP) koristi faktore rasta iz pacijentove sopstvene krvi kako bi stimulisala regeneraciju kože i poboljšala cirkulaciju.

U najtežim slučajevima, kada su podočnjaci rezultat velikih masnih jastučića i viška kože, operacija može biti rešenje. Blefaroplastika donjih kapaka je postupak kojim se hirurški uklanja ili premešta višak masti i zateže koža, pružajući trajno rešenje za „kesice“ ispod očiju. Alternativa filerima može biti transfer masti, koji takođe vraća volumen na dugoročniji način.

Pre nego što se odlučite za bilo koji profesionalni tretman, neophodno je konsultovati dermatologa ili kozmetičara. Ako primetite da su se podočnjaci pojavili ili pogoršavaju samo ispod jednog oka, obavezno se konsultujte sa lekarom kako biste isključili eventualne zdravstvene probleme.