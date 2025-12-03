Slušaj vest

Dermatolog je pojasnio pravi uzrok tamnih fleka ispod pazuha, da li svakodnevni dezodorans ima ulogu i da li je potrebno da ga izbacite iz svakodnevne rutine.

Da li dezodorans zaista potamnjuje pazuhe?

Prema dr Rubenu Basin Pasi, konsultantu dermatologu u bolnici CK Birla, Gurugram, jednostavan odgovor je: ne, sam dezodorans ne izaziva pojavu tamnih mrlja ipod pazuha. Ipak, to nije sve. Neki sastojci i navike u vezi sa negom pazuha mogu doprineti pigmentaciji.

- Korišćenje dezodoransa ne izaziva direktno tamne fleke ispod pazuha. Međutim, proizvodi koji sadrže alkohol, mirise i druge jake hemikalije mogu izazvati upalu na osetljivoj koži pazuha. Posle nekog vremena, ova upala može stimulisati proizvodnju melanina, što potamnjuje ten kože - objasnila je dr Pasi.

Proizvodi koji sadrže alkohol, mirise i druge jake hemikalije mogu izazvati upalu na osetljivoj koži pazuha Foto: Shutterstock

Mnogi komercijalni dezodoransi, posebno oni sa jakim mirisom, iritiraju osetljivu kožu. Kada se područje ispod pazuha više puta upali, koža reaguje proizvodnjom više melanina, što može dovesti do potamnjevanja.

Da li su antiperspiranti bolji ili gori od dezodoransa?

Antiperspiranti se prave od soli aluminijuma, koje privremeno blokiraju apokrine kanale da bi smanjile znojenje. Iako aluminijum ne izaziva potamnjevanje, blokiranje pora i česta iritacija može doprineti pigmentaciji.

- Nije u pitanju sastojak, već reakcija kože na iritaciju, što uzrokuje pigmentaciju ispod pazuha - istakao je dr Pasi.

Korišćenje dezodoransa ne izaziva direktno tamne fleke ispod pazuha, već iritacija kože Foto: Shutterstock

Veza između navike brijanja i tamnih pazuha

Drugi značajan faktor je brijanje.

- Loše navike brijanja, suvo brijanje ili korišćenje tupih sečiva, uzrokuju mikroposekotine i upale, što pogoršava pigmentaciju - naglasila je dr Pasi.

Koža ispod pazuha je osetljiva, a brijanje bez lubrikanata poput kreme, gela ili blagog sapuna izaziva mikroabrazije. Tupi brijač pogoršava situaciju, jer svaka posekotina izaziva upalu koja dovodi do povećane pigmentacije tokom vremena.

Saveti za sprečavanje potamnevanja ispod pazuha

Dr Pasi ističe nekoliko jednostavnih promena koje mogu napraviti veliku razliku:

Pređite na nežnije dezodoranse: Izaberite one bez alkohola, bez mirisa ili prirodne formule.

Izaberite one bez alkohola, bez mirisa ili prirodne formule. Hidratacija pazuha: Koristite lagani, umirujući losion ili gel od aloe vere kako biste sprečili iritaciju.

Koristite lagani, umirujući losion ili gel od aloe vere kako biste sprečili iritaciju. Pametnije brijanje: Uvek koristite oštar brijač i brijte se preko vlažne, omekšane kože.

Uvek koristite oštar brijač i brijte se preko vlažne, omekšane kože. Razmotrite alternative: Ako brijanje iritira kožu, razmislite o šišanju, depilaciji voskom ili kremama za uklanjanje dlaka namenjenim osetljivoj koži.

Ako brijanje iritira kožu, razmislite o šišanju, depilaciji voskom ili kremama za uklanjanje dlaka namenjenim osetljivoj koži. Lagan piling:Piling jednom ili dva puta nedeljno može pomoći u sprečavanju nakupljanja i uraslih dlaka.

Ako brijanje iritira kožu, razmislite o depilaciji voskom ili kremama za uklanjanje dlaka namenjenim osetljivoj koži Foto: Shutterstock

- Dezodorans nije direktan uzrok potamnevanja, ali iritacija jeste. To se lako može izbeći izborom blažih proizvoda i pravilnom negom kože ispod pazuha - zaključuje dr Pasija.