Cvekla i šargarepa su bogate vitaminima i vlaknima, jačaju imunitet, podržavaju zdravlje creva i kože

Kožu odražava ishranu, a napici bogati vitaminima, antioksidansima i tečnošću mogu je nahraniti iznutra i doprineti zdravijem, elastičnijem i blistavijem tenu.

Ovo su pet transformativnih napitaka za lepotu koji hrane kožu iznutra, podstiču hidrataciju i doprinose zdravijem i blistavijem izgledu tena:

Moćni sok od šargarepe i cvekle

Ova živahna tečna opcija za negu kože bogata antioksidansima kombinuje dva nutritivna izvora. Šargarepa obezbeđuje beta-karoten, koji se u vašem telu pretvara u vitamin A, podstičući zdravo obnavljanje ćelija kože i dajući vašem tenu prirodan sjaj.

Cvekla dodaje folat i betalain, jedinjenja koja podržavaju cirkulaciju i dostavljaju kiseonik ćelijama kože. Prirodni nitrati u cvekli mogu poboljšati protok krvi, pomažući hranljivim materijama da efikasnije dospeju do vaše kože.

Kako da napravite?

Izblendiraite jednu veliku šargarepu sa pola srednje cvekle, dodajte malo limunovog soka za vitamin C i razblažite vodom po ukusu. Konzumirajte ovaj napitak za sjaj ujutru za najbolje rezultate.

Sok od cvekle i šargarepe bogat je antioksidansima koji poboljšavaju cirkulaciju, hrane kožu i daju joj prirodan sjaj Foto: Shutterstock

Antioksidativni eliksir od nara

Sok od nara sadrži moćne antioksidanse zvane punikalagini i antocijanini. Ova jedinjenja štite ćelije kože od oksidativnog stresa i mogu pomoći u održavanju elastičnosti kože kako starite.

Studije ukazuju da antiinflamatorna svojstva nara mogu pomoći u smanjenju crvenila i iritacije kože. Prirodne kiseline ovog voća takođe mogu podržati nežnu eksfolijaciju iznutra, promovišući svetliji ten.

Kako da napravite?

Pomešajte čisti sok od nara sa gaziranom vodom za osvežavajući tonik za kožu bogat hranljivim materijama. Ciljajte na pola šolje čistog soka dnevno, po mogućstvu između obroka kako biste maksimalno iskoristili apsorpciju.

Sok od nara sadrži moćne antioksidanse zvane punikalagini i antocijanini koji poja;avaju elastičnost kože Foto: Shutterstock

Zlatni late sa kurkumom

Ovaj zagrevajući napitak za revitalizaciju tena kombinuje antiinflamatorna svojstva kurkume sa sadržajem proteina mleka. Kurkumin, aktivno jedinjenje kurkume, može pomoći u smanjenju upale koja može doprineti problemima sa kožom.

Napitak takođe podržava opšte blagostanje, što se odražava na izgledu vaše kože. Dodavanje crnog bibera poboljšava apsorpciju kurkumina, čineći ovaj napitak za lepotu efikasnijim.

Kako da napravite?

Zagrejte jednu šolju mleka (mlečnog ili biljnog), umutite pola kašičice kurkume u prahu, prstohvat crnog bibera i po želji zasladite medom. Uživajte u ovom umirujućem napitku uveče.

Napitak od kurkume takođe podržava opšte blagostanje, što se odražava na izgledu vaše kože Foto: Shutterstock

Hidratantni tonik od čija semena

Čija seme je bogato omega-3 masnim kiselinama, koje podržavaju funkciju zaštitne barijere kože i mogu pomoći u održavanju nivoa vlage. Ove sitne semenke takođe obezbeđuju proteine i vlakna, podržavajući opšte zdravlje koje se odražava na vašem tenu.

Kada se natope, čija semenke stvaraju gelastu teksturu koja vam može pomoći da se duže osećate siti, potencijalno smanjujući želju za hranom koja može negativno uticati na vašu kožu.

Kako da napravite?

Potopite dve kašike čija semena u jednu šolju vode najmanje 30 minuta. Dodajte sok od limuna, nanu ili krastavac za ukus. Ova hidratantna mešavina može se pripremiti veče pre za osvežavajući jutarnji napitak.

Zeleni čaj sa limunom

Zeleni čaj je pun antioksidanata koji štite od UV zračenja i poboljšavaju ten kože. Limun dodaje dozu vitamina C, poboljšavajući sintezu kolagena i smanjujući pojavu bora i mrlja.

Kako da napravite?

U vruću vodu procedite suve listove zelenog čaja, dodajte svež sok pola limuna i po želji zasladite medom. Pijte topao ili ohlađen za osvežavajući ten.